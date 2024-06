Nieuwe plottwist in Groep C: Denemarken tweede op basis van stomme gele kaart Slovenië

Denemarken en Slovenië eindigden dinsdagavond in de afsluitende groepswedstrijden exact gelijk. Dat had niemand verwacht, maar gelukkig was de UEFA op alles voorbereid en kon het verschil in Groep C alsnog bepaald worden.

Slovenië (0-0 tegen Engeland) en Denemarken (0-0 tegen Servië) eindigden de wedstrijden zoals ze de begonnen waren. En aangezien ze allebei op drie punten eindigden achter groepswinnaar Engeland, moesten de regels van de UEFA er aan te pas komen.

Alles gelijk

Want ook het doelsaldo (2-2) en gescoorde aantal goals (2) was gelijk. Ook won geen van beide ploegen een wedstrijd, wat ook nog verschil maakte. Dus moesten de gekregen kaarten doorslag brengen. Maar zelfs die eindigden op het eerste oog gelijk. Beide teams ontvingen, met de laatste duels meegerekend, zes gele kaarten elk.

Eindstand EK-kwalificatie

Dus dacht iedereen dat er nog één maatstaf over was om verschil te brengen. De ranking op basis van de EK-kwalificatie zou dan leidend zijn geweest. Aangezien Denemarken Groep H won en Slovenië als tweede eindigde in, geheel toevallig, dezelfde groep, eindigden de Denen daardoor bovenaan.

Maar dat bleek niet helemaal waar. Er was een gele kaart over het hoofd gezien. Een hele stomme eigenlijk. Assistent-bondscoach Milivoje Novakovic kreeg geel voor commentaar op de leiding, uitgerekend in de eerste groepswedstrijd tegen Denemarken. Dit is terug te zien in officiële documenten van de UEFA.

Doelsaldo beter dan Hongarije

Daardoor gaat Denemarken als nummer twee door en Slovenië als nummer drie. De drie punten en het betere doelsaldo dan Hongarije in Groep A zorgen er wel voor dat Slovenië als een beste nummer drie naar de achtste finales gaat.

De beste nummers drie: deze landen gaan naar de achtste finales EK 2024 We naderen het einde van de groepsfase van het EK. Niet alleen de beste twee uit elke poule gaan door naar de knock-outfase, maar ook de vier beste nummers drie. Gelukkig voor het Nederlands elftal, want zij werden derde in Groep D. Check hieronder de huidige stand van de nummers drie en welke landen doorgaan naar de achtste finales.

Volgende tegenstanders

Denemarken speelt in de achtste finale daardoor tegen Duitsland. Slovenië moet nog even wachten op hun tegenstander. Dat wordt of de winnaar van Groep E, óf Portugal. Dat is afhankelijk van de laatste groepswedstrijden in E en F.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.