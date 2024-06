De beste nummers drie: deze landen gaan naar de achtste finales EK 2024

We naderen het einde van de groepsfase van het EK. Niet alleen de beste twee uit elke poule gaan door naar de knock-outfase, maar ook de vier beste nummers drie. Check hieronder de huidige stand van de nummers drie en welke landen doorgaan naar de achtste finales.

Maar wanneer behoor je als land tot de vier beste nummers drie? Het belangrijkste is dat je de meeste punten behaalt. Er worden in totaal maar drie wedstrijden gespeeld in de groepsfase. Dat betekent dat verschillende landen ook hetzelfde aantal punten zullen hebben. Dan gaan doelsaldo, aantal doelpunten en overwinningen een rol spelen. Alle regels voor de groepsfase van het EK vind je hieronder.

EK 2024 | Dit zijn de regels voor de groepsfase: zo werkt het met de beste nummers drie Tijdens het EK voetbal 2024 gelden regels om te bepalen hoe de groepsfase wordt opgemaakt. Zeker voor de liefhebbers die alleen rondom grote toernooien inhaken, is het goed om de regels even door te nemen. Bijvoorbeeld hoe en welke landen zich plaatsen voor de knock-outfase, lees je in dit artikel.

EK 2024: stand beste nummers drie

Land Punten (doelsaldo) Groep Oostenrijk 3 (1) Groep D Slowakije 3 (0) Groep E Slovenië 2 (0) Groep C Albanië 1 (-1) Groep B Tsjechië 1 (-1) Groep F Schotland 1 (-4) Groep A

Spanning in groep E

Oostenrijk en Slowakije hebben de beste papieren om door te gaan naar de achtste finales. In groep D hebben de Oostenrijkers drie punten voorsprong op het al uitgeschakelde Polen, dat het opneemt tegen favoriet Frankrijk. Oostenrijk speelt aanstaande dinsdag tegen het Nederlands elftal.

In groep E van Slowakije is het ongekend spannend. Alle vier de landen staan op drie punten. Als Slowakije wint van Roemenië, komt er een andere nummer drie vanuit groep E in het rijtje te staan. Puntenverlies is dodelijk in groep E.

Zware wedstrijden tegemoet

Slovenië staat momenteel op een derde plek in de stand van de beste nummers drie. Het is de vraag of ze deze plek kunnen vasthouden. In de laatste wedstrijd moeten ze namelijk stand proberen te houden tegen het grote Engeland, de koploper van groep C.

Voor Albanië wordt het niet veel makkelijker. Zij spelen maandagavond tegen de koploper van groep B: Spanje. Kroatië staat onderaan in de 'poule des doods', en zal er alles aan doen om te winnen van Italië. Dat maakt het voor Albanië alleen nog maar moeilijker.

Schotland heeft plek drie zelf in de hand

In groep F staan Tsjechië en Georgië allebei op een punt. Gelukkig voor Tsjechië moeten de Georgiërs nog spelen tegen groepswinnaar Portugal. Maar de wedstrijd tegen Turkije zal alles behalve gemakkelijk gaan voor Tsjechië.

Zondagavond heeft Schotland de derde plek in groep A zelf in de hand. Met een gelijkspel tegen Hongarije zijn ze verzekerd van de derde plek, maar een ticket naar de knock-outfase wordt dan lastig. Door het grote verlies tegen Duitsland (1-5) heeft Schotland een erg slecht doelsaldo (-4). De Schotten zouden dus het beste kunnen winnen om in die top vier van de beste nummers drie te komen.

