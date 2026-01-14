Real Madrid was op zoek naar een flinke opschudding van de selectie en ontsloeg daarvoor toptrainer Xabi Alonso. Maar zijn vervanger Alvaro Arbeloa is zo mogelijk nog dramatischer begonnen dan Alonso vorige week eindigde. In de Spaanse beker ging de topclub volledig af tegen tweedivisionist Albacete.

Albacete maakte dankbaar gebruik van de onrust bij Real Madrid na de verloren Supercup tegen FC Barcelona drie dagen geleden. Na die deceptie werd Alonso ontslagen en kreeg voormalig Spaans international Arbeloa de kans om vanuit de jeugd door te stoten. De 'makkelijke' bekerwedstrijd bij Albacete, dat uitkomt in de tweede divisie van Spanje, werd zijn vuurdoop. Die eindigde in een ongekend drama.

Sensatie in achtste finale beker

De nummer 17 van LaLiga2 kwam telkens op voorsprong tegen de ploeg van Arbeloa, dat wel veel sterren op de bank hield. Dean Huijsen en Vinicius Junior kregen wel een basisplek, maar konden niet voorkomen dat Real Madrid afgeschminkt terugkeert in eigen stadion. De achtste finale is het eindstation voor 'de Koninklijke' na de 3-2 nederlaag. Albacete-speler Jefte Betancor, die in de tweede helft inviel, werd de grote held van de thuisclub. Hij scoorde in de 82ste minuut de 2-1 en was in de vierde minuut van de blessuretijd de matchwinner: 3-2. Tussendoor dacht Gonzalo Garcia met zijn goal in de 91ste minuut (2-2) toch te zorgen voor een verlenging, maar die kwam er niet.

Vervolg

Arbeloa heeft maar kort de tijd om de boel weer te reorganiseren, want zaterdag wacht alweer de volgende tegenstander. Levante komt dan voor de competitie op bezoek in Bernabeu. De eigen fans zullen flink van zich laten horen, want sinds de nederlaag in Saoedi-Arabië tegen Barcelona en nu in Albacete is Madrid nog niet 'thuis' geweest. FC Barcelona komt donderdagavond zelf nog in actie in de achtste finales van de Copa del Rey. Dan is Racing Santander, de koploper in de tweede divisie, de tegenstander.