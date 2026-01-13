Topvoetballer Jude Bellingham heeft woedend gereageerd op berichten waarin gesuggereerd werd dat de middenvelder een slechte relatie zou hebben met Xabi Alonso. Volgens de Engelsman is daar niets van waar.

Vlak na de verloren Supercopa-finale van Real Madrid tegen FC Barcelona (3-2) kreeg trainer Alonso - die afgelopen zomer nog overkwam van Bayer Leverkusen - te horen dat hij zijn biezen moest pakken. De 44-jarige trainer zou 'in goed overleg' zijn werkzaamheden voor de Madrilenen hebben neergelegd, maar al gauw berichtte The Athletic dat zijn vertrek onder meer te maken zou hebben met zijn vermeende slechte verstandhouding met Bellingham.

De middenvelder zou al een poosje niet meer achter zijn trainer hebben gestaan, maar daar is volgens Bellingham zelf niets van waar. In een reactie haalde hij hard uit naar de auteurs van dergelijke berichten en noemde hen 'clowns'.

'Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen'

In zijn eigen app JB5 reageerde Bellingham met een statement op de geruchten. 'Tot nu toe heb ik veel van dit soort berichten laten gaan. Ik had altijd de hoop dat de waarheid wel aan het licht zou komen. Maar om eerlijk te zijn: wat is dit een enorme onzin.'

'Ik heb echt medelijden met de mensen die elk woord van deze clowns en hun 'bronnen' zomaar geloven', vervolgde de middenvelder. 'Geloof niet alles wat je leest. Zo nu en dan moeten ze allemaal hun verantwoordelijkheid nemen voor het verspreiden van schadelijke desinformatie voor clicks en intriges', verwees hij naar de auteurs achter de berichtgeving.

Nieuwe trainer

Ondertussen heeft Álvaro Arbeloa het stokje overgenomen als hoofdtrainer van Real Madrid. De 42-jarige trainer was sinds 2020 actief als jeugdtrainer bij De Koninklijke en schoof afgelopen zomer door naar de beloftenploeg van de club.

