'Nieuweling' bij Oranje wil zich 'op elke positie' bewijzen: 'Zelfs als rechtsback'

Justin Kluivert is weer terug bij Oranje. In november vorig jaar maakte hij pas zijn basisdebuut bij het Nederlands elftal, in pas zijn derde interland. Nu hij door bondscoach Ronald Koeman weer is opgeroepen voor de duels met topland Spanje én hij zelf bij Bournemouth in topvorm verkeert, wil hij zich 'op elke positie' bewijzen.

Kluivert wil ook graag bij het Nederlands elftal laten zien waartoe hij in staat is. "Mensen kennen me nog wel van Ajax", zegt hij voor de tweede training van Oranje voor de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. "Maar ik kan me voorstellen dat ze zich afvroegen waar ik was gebleven. Ik ben altijd in mezelf blijven geloven. Het kon niet verdwenen zijn."

'We wonnen bijna altijd met Ajax'

De 25-jarige Kluivert dacht lang dat succes vanzelfsprekend was. "We wonnen bijna altijd met de jeugd van Ajax en ik zat nog maar net bij het eerste toen we de finale van de Europa League haalden", zegt de aanvaller, die op 19-jarige leeftijd voor ruim 17 miljoen euro van Ajax naar AS Roma vertrok. "Ik dacht dat ik zo het snelst bij Barcelona terecht zou komen", lacht de zoon van de nieuwe bondscoach van Indonesië. "Maar zo eenvoudig gaat het natuurlijk niet."

Nummer tien

AS Roma verhuurde hem aan Leipzig, OGC Nice en Valencia. "Steeds weer een nieuwe club, competitie en trainer. Ik raad het niemand aan", vertelt de aanvaller, die in de zomer van 2023 een vijfjarig contract ondertekende bij Bournemouth. "Dat was eindelijk een goede keuze. Mijn trainer Andoni Iraola vond dat ik niet op de vleugels maar achter de spits moest spelen. En ik ben daar blijven voetballen. Het grappige is dat technisch directeur Marc Overmars bij Ajax ook al zei dat ik als 'tien' zou gaan spelen."

Topvorm

Kluivert is in topvorm naar Zeist gekomen. Met twaalf doelpunten en zes assists in 28 competitieduels heeft hij bijgedragen aan een tiende plaats van Bournemouth in de Premier League. Zijn club heeft slechts 4 punten minder dan Manchester City, de nummer 5 van de ranglijst en kampioen van de afgelopen vier jaar. Bournemouth heeft een voorsprong van 7 punten op Manchester United. Tottenham Hotspur staat op een achterstand van 10 punten.

'Wil me bewijzen'

Kluivert scoorde dit seizoen driemaal tegen Wolverhampton Wanderers en Newcastle United en werd verkozen tot beste speler van januari in de Premier League. Het leven lacht hem toe. Zijn vrouw Shanna is vorige maand bevallen van een gezonde dochter. "Het gaat uitstekend bij Bournemouth en nu wil ik mezelf bij Oranje bewijzen", vertelt Kluivert.

'Zelfs als rechtsback'

"Het maakt me niet uit op welke positie, ik wil zelfs als rechtsback spelen. Spanje is een geweldige tegenstander, misschien wel de beste ploeg van Europa. Ik vind het ook mooi dat we de uitwedstrijd bij mijn oude club Valencia spelen. Mestalla is voor mij het mooiste stadion. Nou ja, na de Arena dan."