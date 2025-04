Noa Lang deelt Instagram-post met opvallende quote én een cadeautje van wereldster

Noa Lang is één van de meest excentrieke voetballers van de Nederlandse velden, zo laat hij ook regelmatig zien via social media. Via zijn Instagram deelde de PSV'er een aantal foto's van de afgelopen weken en daar reageerden ook een aantal belangrijke voetballers op.

Naast foto's van Lang tijdens wedstrijden deelt hij een foto met drie matcha-drankjes. Daarmee hint hij naar zijn nieuwe single die binnenkort uit zal komen. Lang werkt op dat nummer samen met de bekende artiest Jonna Fraser en het liedje heet 'Matcha coco'. De precieze releasedatum van de track is nog niet bekend.

Ook deelt Lang een cadeautje dat hij heeft gekregen van een bekende collega-voetballer. De PSV-aanvaller kreeg een shirtje van Neymar en deelde daar een foto van. Het is niet bekend of Lang goede vrienden is met de Braziliaanse sterspeler, maar de band die beide spelers met Memphis Depay zou kunnen helpen.

Quote

Ook deelt Lang nog een opvallende quote tussen de verschillende foto's. Vertaald van het Engels naar het Nederlandse postte hij: 'Ik hou ervan om mensen die mij al haten, me nog meer te laten haten.' Verder plaatst hij nog een filmpje van een optreden dat hij had samen met de Nederlandse artiest Frenna. Ook plaatst hij een foto met een hoop Club Brugge-fans, met daarbij de tekst 'Noa is a Bruges Boy'.

Nieuw nummer Noa Lang maakt veel los: verdeelde reacties op nieuwe samenwerking met Nederlandse topartiest Noa Lang lijkt in het Philips Stadion de laatste tijd niet zo populair, maar in de studio oogst hij daarentegen veel lof. Op een sneak peek van zijn nieuwe nummer Matcha coco die hij op Instagram deelde, kan hij rekenen op veel enthousiaste reacties van rappers en voetbalcollega's.

Reacties

In de reacties onder de post zitten een aantal bekende mensen uit Nederland en het buitenland. Zo reageert Paris Saint-Germain-toptalent Desiré Doué onder de post van Lang op Instagram. Ook Joshua Zirkzee (Manchester United), Ismael Saibari (PSV), Ian Maatsen (Aston Villa) en artiest Frenna.

Seizoensslot

Lang focust zich op dit moment op het slot van het seizoen van de Eredivisie. Met zijn ploeg PSV heeft de buitenspeler nog vijf competitiewedstrijden om negen punten in te halen op Ajax.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.