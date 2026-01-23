Noa Lang is aangekomen in Istanbul in afwachting naar zijn transfer naar Galatasaray. De aanvaller werd op het vliegveld van de wereldstad al opgewacht door supporters van de club en hij zweepte de fans op zoals alleen hij dat kan.

Galatasaray en Napoli zouden inmiddels helemaal akkoord zijn over de transfer van Lang. De aanvaller komt op huurbasis over uit Italië en de Turken betalen twee miljoen euro voor de huurdeal. Daarnaast is er een optie tot koop van dertig miljoen euro opgenomen in het huurcontract van Lang. De Nederlandse aanvaller zou er zelfs financieel vooruit op kunnen gaan, mocht Galatasaray hem overkopen. Volgens Fabrizio Romano stijgt het salaris van de Nederlander mits hij aan het eind van dit seizoen definitief naar Turkije trekt.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Noa Lang to Galatasaray, here we go! Deal agreed right now between clubs.



Loan deal for €2m fee plus €30m buy option clause, accepted by Napoli.



Lang will have higher salary than current one at Napoli if Galatasaray sign him on permanent deal in June. pic.twitter.com/KFfwZ2nfrO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

Met het oog op het WK was de transfer van Lang er een die nodig was. Vorig jaar zomer maakte de 26-jarige buitenspeler voor minimaal 25 miljoen euro de overstap van PSV naar Napels. Bij Napoli kwam hij echter geen moment echt uit de verf in de eerste seizoenshelft. Lang moest het vooral doen met een plek op de bank en mocht slechts negen van zijn 27 duels voor de Italiaanse club in de basis beginnen. Als de aanvaller de WK-selectie van Ronald Koeman wil halen, zal hij meer moeten spelen. Dit zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld in de transfer naar Galatasaray.

Aankomst in Istanbul

In de nacht van donderdag op vrijdag kwam Lang met een privévliegtuig aan in Istanbul. De fans zullen in ieder geval nog even moeten wachten op zijn debuut, want de aanvaller kampt met een blessure. De supporters van Galatasaray zijn in ieder geval blij met de komst van Lang. De aanvaller werd door een grote groep fans opgewacht bij het vliegveld en hij wist daar de supporters direct op te zwepen. Met liedjes van de club wist hij er direct een feestje van te maken om vervolgens onder begeleiding richting zijn medische keuring gebracht te worden.

🛬 Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi.



🗣️ "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu." pic.twitter.com/16P6eJnLQI — Forza Cimbom (@forzacimbom) January 23, 2026

Voordat Lang in de taxi stapte, gaf hij nog een korte reactie op zijn transfer naar Galatasaray. "Ik ben blij dat ik hier ben. De grote van de club en het enthousiasme van de fans op social media hebben de knoop voor mij doorgehakt om hierheen te komen." Als Lang door zijn medische keuring komt, is het enkel nog afwachten op de officiële aankondiging.