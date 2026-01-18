Noa Lang kan na een half jaar alweer vertrekken bij Napoli. De aanvaller van het Nederlands elftal komt niet uit de verf bij de Italiaanse club en transfergoeroe Fabrizio Romano weet te vertellen dat Galatasaray zijn volgende club wordt.

'Hij staat al weken op een shortlist', schrijft Romano, om eraan toe te voegen dat er nu schot in de zaak zit. 'Het wordt huur met een optie tot koop, waarvan Galatasaray het salaris zal overnemen. De clubs zijn nu nog in overleg hoe de optie tot koop er precies uit komt te zien. Lang kan na de wedstrijd tegen FC Kopenhagen al weg zijn.'

De 26-jarige linksbuiten speelde dit seizoen in achttien van de 21 Serie A-wedstrijden mee, maar heel vaak gebeurde dat als invaller. Lang wist pas één keer doel te treffen in de Italiaanse competitie. In de vorige twee seizoenen speelde hij voor PSV, waar hij wel zeer succesvol was. Afgelopen seizoen was hij goed voor elf goals en tien assists in 29 Eredivisie-duels. Eerder werd er nog gesproken over een mogelijke snelle terugkeer in Eindhoven:

Kansen op Oranje

Bij Galatasaray kan de 15-voudig international van het Nederlands elftal zijn carrière nieuw leven inblazen en zo zijn kansen op het WK vergroten. Lang hoopt deze zomer bij de selectie van Oranje te zitten. Oranje-teamgenoot Donyell Malen is om die reden juist naar de Serie A gekomen: de rechtsbuiten annex spits heeft de overstap gemaakt naar AS Roma. De Italiaanse club huurt hem met optie tot koop van Aston Villa.

Alles over de Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.