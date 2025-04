Noa Lang zorgt voor prachtig moment: bekritiseerde voetballer laat zich van zijn beste kant zien

Noa Lang krijgt vaak bakken aan kritiek over zich heen door zijn maniertjes en uitspraken, maar de PSV'er heeft een klein hartje. Zo heeft hij zich van zijn beste kant laten zien nadat hij een grote fan verraste.

Ingrid, de bonusmoeder van PSV-fan Gijs stuurde een brief naar de buitenspeler. "Beste Noa Lang, mijn bonuszoon Gijs heeft veel meegemaakt. Hij is geboren met longproblemen waardoor hij vaak langdurig in het ziekenhuis verbleef. Hij had jarenlang een canule en nog steeds slaapt hij elke nacht met zuurstof. Daarnaast is hij slechthorend, wat het dagelijks leven ingewikkeld maakt doordat hij niet alles kan horen en begrijpen."

De brief ging verder: "Wij blijven hem vertellen hoe bijzonder en waardevol hij is, maar zelf voelt hij dat nog niet altijd. Gijs wordt ontzettend blij van voetbal, van PSV en van jou in het bijzonder. Zou jij ons willen helpen om Gijs een positieve boost te geven en hem echt te zien en accepteren voor wie hij is?"

Deze boodschap raakte Lang. "Ik kan het niet uitleggen. Je moet denk ik kinderen daarvoor hebben om dit te begrijpen", aldus de PSV'er, die dolgraag wilde helpen.

Gijs werd met een smoesje naar een BMW-dealer gelokt om daar zogenaamd een boodschap in te spreken voor de PSV-spelers. Deze locatie werd uitgekozen omdat hij erg van auto's houdt. "Hoi ik ben Gijs. ik ben een supporter van PSV", zo begint de voetbalfan zijn boodschap. "Hé Noa Lang! Luister, ik wil je zeggen dat jij heel goed speelt", zo gaat hij verder, totdat ineens Lang zelf naast hem staat.

"Wayo", Gijs kan het bijna niet geloven en hij schrikt er zelfs een beetje van. De buitenspeler stelt hem gerust en geeft hem een knuffel. Vervolgens gaan de twee samen in de auto naar het trainingscomplex van PSV om daar samen een balletje te trappen.

Gijs beleefde dankzij de voetballer een prachtige dag, iets waar zijn bonusmoeder ontzettend blij mee is. "Als je naar dat koppie kijkt de hele dag, dan hoef je eigenlijk niet uit te leggen waarom het zo belangrijk is". Na afloop van het potje voetballen, stelde Lang een aantal spelers van de PSV-selectie voor aan Gijs, waarna hij hem gesigneerde schoenen gaf.

Noa Lang bezorgt grootste fan Gijs (17) een droomdag bij PSV ❤️🤍



Iedereen heeft altijd wel iets te zeggen over de opvallende buitenspeler, maar met acties als deze, laat Lang zien dat hij een bijzonder mens is en dat hij maatschappelijk betrokken is.

