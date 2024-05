Noa Lang: van Ajax-trainingspak bij Feyenoord tot lastpak bij PSV met meer dan 10 miljoen streams

Als je als 24-jarige voetballer al een documentaire over jezelf hebt, dan weet je dat je iets goed doet. Of dat je zoveel hebt meegemaakt in een kort leven, dat het verhaal nu al verteld moet worden. Als je die documentaire dan ook nog eens 'Lastpak' noemt, dan heb je Noa Lang gekarakteriseerd.

Lang is vooral voetballer. Sinds dit seizoen van PSV, daarvoor in België bij Club Brugge. Daar zette hij naar eigen zeggen het Belgische voetbal op de kaart. Hij laat niet alleen zijn voeten spreken. Zijn uitspraken zijn soms net zo gevleugeld als hijzelf. "Ik zeg gewoon wat ik denk. Dat doe ik altijd", zo zei hij dat zelf. En precies die instelling typeert Lang; hij wordt erom geliefd en gehaat.

PSV'er Noa Lang doet onthulling na jaar met veel blessures: 'Drie verkeerde diagnoses' Noa Lang heeft zich op Instagram open uitgesproken over zijn mentale zorgen van het afgelopen jaar. Hij wil graag duidelijkheid geven over wat er in hem omgaat en is dankbaar dat hij dat kan doen bij 'warme familieclub' PSV. Hij onthult ook dat hij te maken heeft gehad met een ziekte.

Vader Noa Lang zat in de gevangenis

Negativiteit was er al vroeg in zijn leven. Zijn vader Jeffrey miste de eerste jaren van Lang als voetballer omdat hij in de gevangenis zat. Hij bleef wel van grote invloed op de ontwikkeling van zijn zoon. Niet alleen had hij zijn favoriete club (Ajax) al zo vroeg aan Lang doorgegeven dat hij in de jeugd bij Feyenoord al in trainingspakken van de aartsrivaal liep, zelfs in de gevangenis bleef vader Lang er bij junior op hameren om zijn zwakke punten te blijven trainen. Bij elk bezoek aan de gevangenis moest Noa dan zijn progressie tonen.

Bekende stiefvader

Lang spreekt vol liefde over zijn vader, maar ook over zijn stiefvader. Dat is oud-voetballer Nourdin Boukhari, die onder andere bij Ajax speelde. Hij is al heel lang samen met de moeder van Lang: Manon de Vos. Die twee vaderfiguren hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Lang, zo zegt hij zelf. "Ik schaamde me er niet voor dat hij vastzat, hoor. Vond het eigenlijk ook wel stoer, dat ik naar de gevangenis ging om mijn vader te zien. Op school wisten de juffen wel van de situatie", zei hij in gesprek met Helden Magazine.

Noa Lang loopt als speler van PSV langs zijn stiefvader Nourdin Boukhari, assistent-trainer bij Sparta. ©Pro Shots

Ook op Boukhari als stiefvader was hij trots. "Nourdin speelde bij Ajax tot ik een jaar of 6 was. Ik ging vaak met mijn moeder mee naar de Arena om wedstrijden te kijken. En na de wedstrijd rende ik naar hem toe om hem te knuffelen zodat iedereen kon zien dat Nourdin mijn stiefvader was", zei hij ooit tegen Ajax Life.

Depressief

Lang had een moeilijke jeugd, maar niet omdat hij per se op straat opgroeide of het thuis zwaar had. Wel gaf hij emotioneel toe als puber depressief te zijn geweest. Zijn moeder is trots op dat Lang zich als puber daar doorheen heeft gevochten. Lang is ook trots op zichzelf. "Kijk waar ik nu sta."

Rapper

Sinds zijn vertrek bij Ajax is zijn carrière in een stroomversnelling terechtgekomen. Hij ging naar Club Brugge, veroverde daar letterlijk en figuurlijk de Belgische competitie en verdiende een transfer naar het Champions League-spelende PSV. In zijn eerste jaar in Eindhoven liet hij zijn voeten spreken, maar kostten blessures hem een groter aandeel in het aanstaande kampioenschap. Door de verplichte extra vrije tijd die hij kreeg, kon hij zijn andere passie onderhouden: rappen.

'Noano 7K op je feestje'

Lang praat graag, maar doet dat ook graag op een beat: rappen. Zijn eerste officiële single werd meteen een enorme hit. Op Spotify werd het nummer 'Noano 7k op je feestje' al bijna 10 miljoen (!) keer gestreamd en op Youtube nog eens een miljoen keer. Het leverde hem zelfs een hoofdrol op in een reclame van sportzender ESPN.

Vriendin en kind

Een jongen met een grote mond, rapper én voetballer. Dan verwacht je misschien dat Lang een vrijgezellenbestaan lijdt waar menig man jaloers op zou zijn. Het tegenovergestelde is waar. Lang heeft al sinds hij bij Ajax voetbalt een vriendin, Blossom de Weerd, ook wel bekend van TikTok onder de naam Blossom Blue. Samen kregen ze eind april 2023 hun eerste kindje: zoon Navy Livai. Lang liet meteen een tattoo van zijn zoon op zijn lichaam zetten. Lang is ook nog stiefvader van Skylar, een kind dat Blossom uit een eerdere relatie kreeg.

In zijn documentaire Lastpak komt zijn vriendin uitgebreid voorbij. Het leverde zelfs weer negatieve aandacht op, omdat Lang 'betrapt werd' op het niet zo lief praten tegen Blossom. Het gedoe waaide een paar dagen na de release van de docu over. Het Instagram-account van Blossom is privé, Lang deelt zelf nauwelijks foto's en berichten met haar. Wel met zoontje Navy.

EK met Nederlands elftal

Lang is nog altijd niet helemaal fit, dus de vraag is of hij mee gaat naar het EK voetbal van 2024 in Duitsland. Aan zijn kwaliteiten zal het niet liggen, aan zijn mentale gesteldheid of zijn 'brutaliteit' ook niet. De blessure zou wel een reden kunnen zijn voor bondscoach Ronald Koeman om hem buiten de selectie te laten. Met Cody Gakpo, Steven Bergwijn, Xavi Simons en eventueel Memphis Depay heeft Koeman veel mogelijkheden en Lang veel concurrentie in Oranje.

Naam Noa Lang Geboortedatum 17 juni 1999 Geboorteplaats Capelle aan den IJssel Lengte 1.79 meter Sport Voetbal Positie/Club Vleugelaanvaller/PSV Partner Blossom 'Blue' de Weerd