Als vaste presentatrice en verslaggever bij Ziggo Sport en SBS6 is Noa Vahle (25) niet meer weg te denken uit de voetbalmedia. Haar aanwezigheid in de voetbalwereld lijkt dan ook in de smaak te vallen bij een aantal voetballers. Vahle onthult namelijk dat ze - hoewel ze een vriend heeft - weleens berichten van hen ontvangt.

Vahle heeft al lange tijd een relatie met Talpa-redacteur Tim de Wild (30). Het koppel plaatst regelmatig een foto van hen samen op Instagram. Toch zijn er een aantal voetballers die zo nu en dan een poging wagen bij de dochter van Linda de Mol. Dat onthult ze in haar gloednieuwe podcast HNM De Podcast met haar collega's Hélène Hendriks en Merel Ek.

Maandag lanceert het bekende drietal de nieuwe podcast. RTL Boulevard deelde vrijdag een sneakpreview van de eerste aflevering. Daarin was een fragment te zien waarin Hendriks aan Vahle vraagt of zij vaak berichten krijgt van voetballers. Daar hoefde zij niet lang over na te denken. "Ja", antwoordde Vahle resoluut.

DM's

Ook op de vraag wat Vahle met de berichten doet hoeft ze geen seconde na te denken. "Niks", klinkt het. "Vragen ze je mee uit enzo?" vraagt Ek verbaasd. "Niet zo specifiek, maar ik krijg wel DM's (direct messages, red.)", aldus Vahle.

'Gaat eigenlijk nergens over'

De drie televisiepersoonlijkheden schoven vrijdag aan bij Carrie op Vrijdag om te praten over hun nieuwe podcast. "In ons werk doen we allemaal televisie, of het nou Vandaag Inside aan de bar, de Oranjezomer of een sportuitzending is. Dus we proberen meer verhalen achter de schermen te delen met elkaar", vertelde Vahle.

Ook zullen er wat vaste rubriekjes in de podcast verschijnen. "Zoals 'Wie van de drie', om te zorgen dat het niet te veel kabbelen wordt", legde Vahle uit, al is dat laatste niet helemaal gelukt tijdens de eerste opname. "Het is ook veel kabbelen geworden." De podcast zal geen enorm serieuze insteek hebben. "Het gaat eigenlijk nergens over, dat maakt helemaal niet uit. Het is ook lekker ontspannen, toch?" stelde Hendriks.