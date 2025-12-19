Ze zijn de laatste jaren enorm populair geworden dankzij hun bezigheden op televisie: Hélène Hendriks, Merel Ek en Noa Vahle timmeren flink aan de weg en zijn nu ook een nieuw avontuur aangegaan. Dat ging bij de eerste poging echter niet helemaal zoals gepland.

De drie televisiepersoonlijkheden hebben namelijk een gezamelijke podcast. HNM De Podcast verschijnt aankomende week voor het eerst. Het trio schoof bij het programma Carrie op Vrijdag aan om te vertellen over hun nieuwe show waarin ze bijzondere verhalen vertellen.

Wat hebben ze allemaal te melden? "In ons werk doen we allemaal televisie, of het nou Vandaag Inside aan de bar, de Oranjezomer of een sportuitzending is. Dus we proberen meer verhalen achter de schermen te delen met elkaar", stelt Vahle.

Toch veel kabbelen

Maar ze claimt dat de podcast geen leuk theekransje moet worden. "We hebben het redelijk geformatteerd, zodat er niet te veel gekabbeld wordt. Ook met wat rubriekjes die er in zitten zoals 'Wie van de drie', om te zorgen dat het niet te veel kabbelen wordt." Hoe ging dat in de praktijk tijdens de eerste opname? "Het is ook veel kabbelen geworden", moet Vahle toch concluderen.

Hendriks wil de podcast ook niet te serieus nemen. "Het gaat eigenlijk nergens over, dat maakt helemaal niet uit. Het is ook lekker ontspannen toch? Dat je het na je werk opzet, of als je naar je werk gaat."

Van collega's naar vrienden

Het trio is door de jaren heen ook goede vrienden geworden. "We zijn meer dan collega's, tenminste dat denk ik", aldus Hendriks. Ze weet wel waarom. "We hebben heel veel vertrouwen in elkaar. Dat is ook wel eens lekker in deze wereld, dat je elkaar kan vertrouwen." Al is het niet altijd even vriendelijk. "We zijn wel kritisch op elkaar hoor, het is niet dat we elkaar niet de waarheid durven zeggen."

Ordinairder dan Vandaag Inside

De podcast is vanaf dinsdag te beluisteren. Dat ging niet zonder slag of stoot, zo onthult Vahle nog richting het eind van het gesprek. "Wij hadden pilots opgenomen voor onze podcast. En die kunnen wij dus niet uitzenden, want hij waren nog ordinairder dan de mannen (van Vandaag Inside, red.). We hebben vandaag dus twee nieuwe opgenomen."