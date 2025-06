Noa Vahle vindt Chris Woerts een goeie kerel, maar is het lang niet altijd met hem eens. Dat bleek afgelopen maandagavond tijdens de uitzending van De Oranjezomer. Woerts deed eerder een opvallende uitspraak over een groot sporttoernooi, maar Vahle kon niet geloven wat de sportmarketeer zei.

Woerts was eerder te gast om onder meer te praten over het WK voor clubteams dat momenteel wordt gehouden in de Verenigde Staten. Dat lijkt een evenement waar niet gek veel mensen op zitten te wachten. Aan het eind van een lang seizoen zijn de spelers moe, zitten er nauwelijks mensen op de tribunes en kreeg het toernooi de rechten voor de wedstrijden nauwelijks verkocht.

Toch is Woerts groot fan. "De FIFA wil het clubvoetbal wereldwijd groter maken. Daar heb je clubs voor nodig. Eigenlijk is het heel goed dat hij het doet. Dat mag je niet zeggen, want oh oh oh dat is politiek niet correct." Vahle heeft zoals velen een andere mening.

Weer veel lege stoeltjes bij WK voor clubs, waarin Chelsea begint met zege Chelsea heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voor clubs 2025 gewonnen. De club uit Londen was te sterk voor Los Angeles FC in Atlanta (2-0).

Wat zegt hij nou?

"Dat is gelul", zo valt ze met de deur in huis direct nadat het fragment met Woerts wordt getoond. "Geen slecht woord over Chris, maar ik zat dit te kijken en dacht: wat zegt hij nou?"

Volgens Vahle zit de vork immers anders in de steel. "De FIFA wil gewoon heel grof geld verdienen over de rug van clubs en spelers, want die zijn allemaal kapot van het seizoen en moeten nu in Amerika dat toernooi spelen. En hij zei ook: dat is leuk voor kleine teams want die kunnen dan een keer op zo'n podium. Nou, dit weekend speelde Auckland tegen Bayern München: 10-0 verloren..."

Hans Kraay jr. doet gewaagde uitspraak over Noa Vahle: 'Het begint op verkering te lijken' Hans Kraay jr. en Noa Vahle hebben de hele Tweede Pinksterdag zo'n beetje met elkaar doorgebracht. De voetbalanalist van ESPN en de presentatrice van Ziggo Sport volgden overdag niet alleen het Nederlands elftal op de voet, maar schoven in de avond ook aan bij De Oranjezomer.

'Dramatisch toernooi' met veel Nederlanders

De mening van Vahle is klip en klaar. "Ik vind het een dramatisch toernooi." Het wordt voor de journaliste nog even doorbijten, want het toernooi met clubs over de hele wereld duurt nog bijna een maand. De finale wordt pas op 13 juli gespeeld. In totaal doen er acht Nederlanders mee: Tijjani Reijnders en Nathan Aké (Manchester City), Javairo Dilrosun (Los Angeles FC), Mohamed Rayhi en Bart Meijers (Wydad AC), Stefan de Vrij en Denzel Dumfries (Internazionale) en Teun Koopmeiners (Juventus).