Chelsea heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voor clubs 2025 gewonnen. De club uit Londen was te sterk voor Los Angeles FC in Atlanta (2-0).

Pedro Neto maakte in de 34e minuut de openingstreffer. Enzo Fernández tekende in de 79e minuut voor het tweede doelpunt. Espérance de Tunis en Flamengo zijn in dezelfde poule als Chelsea en Los Angeles ingedeeld.

Chelsea was de betere ploeg in het niet uitverkochte Mercedes-Benz Stadium. Los Angeles FC was in de openingsfase van de tweede helft dicht bij de gelijkmaker. David Martínez en Timothy Tillman slaagden er echter niet in doelman Robert Sánchez van Chelsea te passeren.

Tickets te koop

Het lukt de bond FIFA niet om de wedstrijden op het WK voor clubs uitverkocht te krijgen. Bij deze pot tussen de winnaar van de Conference League en de Amerikaanse topcklub waren er 22.137 toeschouwers present in Atlanta. Het stadion kon 71.000 mensen herbergen. Daardoor hing er een wat matte sfeer in het stadion.

Ook bij de eerdere drie duels op het WK in de VS waren er talrijke lege plekken te spotten in de voetbaltempels. Of er veel Nederlanders naar de duels kijken is twijfelachtig. Het was voor de FIFA een hels karwei om de uitzendrechten te verkopen voor voldoende geld. Uiteindelijk hapte platform DAZN toe, dat de wedstrijden gratis streamt.

Mehdi Taremi

Mehdi Taremi mist mogelijk de eerste wedstrijd van Internazionale op het WK voor clubs . De aanvaller uit Iran kan niet vanuit zijn geboorteland naar de Verenigde Staten vliegen. Iran heeft het luchtruim gesloten na aanvallen van Israël. Internazionale speelt dinsdag tegen het Mexicaanse Monterrey op het WK voor clubs . Daarna spelen Denzel Dumfries en Stefan de Vrij met hun ploeggenoten tegen het Japanse Urawa Red Diamonds en het Argentijnse River Plate.

Taremi speelde afgelopen jaar 43 duels in verschillende competities voor Internazionale. Hij kwam afgelopen week met Iran uit tegen Noord-Korea (3-0) in Teheran.

