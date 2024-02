Nog meer problemen voor Ajax: Brian Brobbey valt geblesseerd uit tegen Bodø/Glimt

De blessureproblemen voor Ajax stapelen zich op. Coach John van 't Schip moest in de wedstrijd tegen Bodø/Glimt noodgedwongen starten zonder de geblesseerde Jordan Henderson en Steven Bergwijn, maar kreeg vlak voor rust met nog een tegenslag te maken.

Ajax stond op dat moment geheel tegen de verhouding in op voorsprong tegen de Noren door een goal van Steven Berghuis. Toch kreeg het vlak voor rust een domper te verwerken toen spits Brian Brobbey er met een blessure vanaf moest. Hij werd vervangen door Chuba Akpom.

Live Conference League | Wankelend Ajax op voorsprong in chaotisch duel met rode kaarten Er is afgetrapt in Noorwegen door Ajax, dat zal moeten winnen van Bodø/Glimt om de volgende ronde van de Conference League te bereiken. Volg hier de wedstrijd live.

Het is niet duidelijk wat de exacte blessure van Brobbey is en of Ajax hem dus misschien wel langere tijd moet missen. De spits was dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij een kwakkelend Ajax.

Het belooft in ieder geval weinig goeds voor de wedstrijd in de Eredivisie tegen AZ van komend weekend. Dat is een belangrijke ontmoeting in de strijd om de Europese tickets.