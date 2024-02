Conference League | Dit zijn de opvallende statistieken van Bodø/Glimt - Ajax

Ajax is door naar de volgende ronde van de Conference League. De Amsterdammers wonnen in een knotsgekke wedstrijd van Bodø/Glimt: 2-1. Net zo gek zijn de statistieken van Ajax, die niets van een winnaar weg hebben.

Zo maakte Ajax in drie schoten op doel twee doelpunten. Dat zijn wel héél weinig schoten richting de doelpalen. De Noorse tegenstander had negen schoten op doel. Net zo bijzonder was het percentage balbezit. Winnaar Ajax had slechts 38% van de wedstrijd de bal in de ploeg. Een laatste bijzondere statistiek dan, die genoeg over dit duel vertelt. Ajaxdoelman Diant Ramaj trapte de bal twintig (!) keer uit, terwijl Bodø/Glimt slechts vier doeltrappen had in de gehele wedstrijd. Check alle andere statistieken hierboven.