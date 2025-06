Noorwegen zorgt voor gigantische stunt en maakt Italië helemaal kapot in WK-kwalificatie

Noorwegen heeft voor een grote verrassing gezorgd in de WK-kwalificatie. Het Scandinavische land liet in een thuiswedstrijd niets over van Italië. De Noren stonden voor rust al met 3-0 voor.

Het is de eerste wedstrijd voor de Italianen om WK-kwalificatie. Een nieuwe mokerslag voor het land dat zich niet plaatste voor het WK 2018 én het WK 2022. Noorwegen stond na een kleine veertig minuten met 3-0 voor.

Voormalig FC Groningen-speler Alexander Sorloth (nu Atlético Madrid) opende de score in de 14e minuut. Nog niets aan de hand voor de Italianen, zou je zeggen. Twintig minuten later maakte Antonio Nusa de 2-0. In de 42ste minuut maakte Erling Haaland de 3-0, zijn 41ste interlandgoal in 42 interlands.

Noorwegen en Italië zitten in Groep I, waar ook Moldavië, Israël en Estland onderdeel van zijn. Alleen de nummer één plaatst zich direct voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Noorwegen won eerder van Israël en Moldavië en is groepshoofd, terwijl Italië door de Nations League pas de eerste WK-kwalificatiewedstrijd achter de rug heeft.

Nederland

Het Nederlands elftal begint morgen (zaterdag) met de strijd om WK-kwalificatie. Om 20.45 uur wordt er in Finland een uitwedstrijd gespeeld. Drie dagen later, op dinsdag 10 juni, komt Malta op bezoek in de Euroborg in Groningen voor het tweede duel. Naast Finland en Malta zitten ook Litouwen en Polen in de groep met Oranje.

Monsteroverwinning Kroatië

In de groep van Italië en Noorwegen won Israël met 3-1 van Estland, waar FC Den Bosch-speler Markus Soomets in de basis begon. Kroatië won met 7-0 van Gibraltar. PSV-speler Ivan Perisic begon in de basis en pikte een doelpuntje mee, terwijl Ajax-verdediger Josip Sutalo op de bank bleef zitten.

Voor België liep de WK-kwalificatie minder succesvol af. Zij bleven uit bij Noord-Macedonië steken op een mager gelijkspel: 1-1.