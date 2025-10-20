NOS onthult 'uitgeklede' uitzendingen tijdens WK voetbal

Het WK voetbal is in 2026 volledig te zien bij de NOS, maar niet elke wedstrijd zal evenveel aandacht krijgen. Dat onthult de hoofdredacteur van NOS Sport bij het AD. "Dat gaat een flinke uitdaging worden."

Het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico ziet er anders uit dan we gewend zijn. Er doen namelijk 48 teams mee, wat nóg meer wedstrijden per dag betekent. En door de locatie zal een deel van de potjes ook in de nacht en vroege ochtend zijn. Daar moet de NOS rekening mee houden.

"Het is absoluut een hele grote productionele uitdaging", zegt hoofdredacteur Xander van der Wulp. "104 wedstrijden in een zomer waarin allerlei andere sporten ook nog WK’s hebben en de Tour plaatsvindt. Dus we zijn nu voor het WK voetbal aan het bekijken: wat voor programma’s gaan we daaromheen maken? We kijken hoe we de nacht - want er zijn ook wedstrijden om 00.00 uur en 03.00 uur ‘s nachts - zo goed mogelijk kunnen doen, met mogelijk minieme bezetting. Zodat we vooral grote wedstrijden de aandacht kunnen geven die ze verdienen."

Meteen naar het stadion

Van der Wulp vraagt zich af hoeveel mensen er 's nachts voor de buis gaan zitten om de wedstrijden te kijken. "Ja, en moeten wij daar dan bijvoorbeeld met een presentator en een analist bij zitten? Of is er ook een andere manier te bedenken door alleen met de commentator te schakelen?" Hij geeft daarbij aan dat het mogelijk is dat de kijkers in sommige gevallen alleen een 'leader' te zien krijgen en vervolgens worden doorgeschakeld naar het stadion.

Daarbij is het ook nog onzeker op welke zender (NPO 1, 2 of 3) de WK-wedstrijden uitgezonden zullen worden. Van der Wulp heeft een duidelijke voorkeur: NPO 1. Maar binnen de publieke omroep gaan er geluiden dat NPO 3 zal worden ingericht als 'sportzender' in de zomer.