Arno Vermeulen is al decennia verbonden aan de omroep NOS. Ergens midden jaren 80 begon zijn loopbaan bij de staatsomroep, eerst als radioverslaggever bij Langs de Lijn en later als chef voetbal. Komt daar een einde aan?

De 65-jarige Alkmaarder is ook al tijdenlang verbonden aan Studio Voetbal, de talkshow waarin op zondagavond het voetbalweekend wordt doorgenomen. Wel zakken de kijkcijfers van het programma aldoor terug.

Sommige mensen vinden het programma te zwaar van toon en missen de lichtheid van bijvoorbeeld Vandaag Inside, al wordt in die show tegenwoordig niet zoveel meer over voetbal gepraat.

Wim Kieft

Vrijdag maakte de NOS bekend dat Studio Voetbal wordt opgeschud. De omroep meldt dat oud-international Wim Kieft zijn opwachting maakt in de show. "Naast Kieft blijven ook de vaste analisten Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Theo Janssen te gast in het programma", aldus de NOS.

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp, die regelmatig op bezoek komt bij Vandaag Inside, concludeerde op basis van deze tekst dat Vermeulen geen plek meer zou krijgen in het programma. In een story op Instagram schrijft ze: "Nou, daar moest ook wat gebeuren. Zulke lage cijfers. Kon niet langer zo. Arno Vermeulen is dus niet meer welkom begrijp ik uit persbericht. Die lijkt daar hartstikke ontslagen door Xander van der Wulp. Was ook wel heel saai daar." Van der Wulp is hoofdredacteur van NOS Sport.

Correctie

Nijkamp werd vervolgens benaderd door de NOS met een correctie. "De NOS appt me net. Arno mag blijven. Opmerkelijk. De kijkcijfers zijn om te huilen. Het is de slechtst scorende show van NPO1. En is Arno ook niet de chef van het voetbal? Gaat hij dus over zijn eigen functioneren bij Studio Voetbal?!?! Hoezo kan en mag dat anno 2025? Xander, hoezo laat je dat toe? Sowieso: Wim Kieft is een kijkcijfermagneet, Arno is dat niet."

Voetbalverstand

Kieft kijkt uit naar zijn nieuwe job. "Ik vind het leuk om vaker aan te schuiven. Met Theo (Janssen, red.), Pierre (van Hooijdonk, red.), Rafael (van der Vaart, red.) en Ibrahim (Affelay, red.) zit er veel voetbalverstand aan tafel. Ik probeer gewoon te vertellen wat ik zie op het veld. Geen gedoe eromheen, maar over het spel zelf praten. Dat vind ik het leukst", zegt hij.