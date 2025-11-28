Ernest Faber is officieel aangesteld als de nieuwe trainer van Heracles Almelo. De coach wordt overgenomen van het Australische Adelaide United om in Almelo de ontslagen trainer Bas Sibum op te volgen. Faber wordt naast trainer ook technisch directeur in Almelo.

Heracles Almelo begon afgelopen zomer met Sibum als trainer, maar die werd begin november alweer de laan uitgestuurd. Uit tien wedstrijden haalde de coach slechts drie punten, waardoor de ploeg uit Almelo onderaan stond in de Eredivisie. Assistent-trainer Hendrie Krüzen nam het roer als interim-coach over van Sibum en ineens begon Heracles te draaien. De vier wedstrijden die Krüzen aan het roer stond werden allemaal gewonnen, waaronder de 8-2 monsterscore tegen PEC Zwolle.

Al snel werd echter duidelijk dat Krüzen niet zijn papieren wilde halen om hoofdcoach te worden en graag door wilde als assistent. Daarom werd verder gekeken en kwam Heracles uit bij Faber. De beleidsbepaler uit Geldrop werkte sinds de zomer van 2024 als technisch directeur voor Adelaide United, maar daarvoor had hij een lang verleden bij PSV. Faber was daar hoofd jeugdopleiding, assistent-trainer en kende zelfs meerdere periodes als interim-coach. Ook was hij assistent bij het Nederlands elftal en stond hij als hoofdcoach aan het roer bij NEC en FC Groningen.

'Hij is de aangewezen man'

Algemeen directeur Rob Toussaint is blij dat Faber terug wilde keren vanuit Australië naar Nederland om daar Heracles te helpen. "Met zijn brede profiel is Ernest Faber de aangewezen man om Heracles Almelo op meerdere terreinen verder te brengen. Uiteraard is de eerste prioriteit voor hem dat we ons zo snel mogelijk handhaven in de Eredivisie. Met zijn trackrecord en ervaring als trainer zijn wij ervan overtuigd dat dat gaat lukken." Heracles staat op dit moment zeventiende in de Eredivisie met evenveel punten als de nummer zestien NAC Breda. Faber wordt niet alleen coach in Almelo, hij gaat ook de functie van technisch directeur bekleden.

Krüzen blijft dus wel aan als assistent en Faber ziet mede door hem een goede basis om mee te werken bij Heracles. "De professionaliteit, de duidelijkheid in de dagelijkse werkwijze en de hechte samenwerking binnen de staf vormen een solide basis om op voort te bouwen. Mijn doel is om met mijn ervaring op die kracht aan te sluiten en het collectieve werk dat al in gang is gezet, maximaal te ondersteunen."

De gesprekken tussen Adelaide United en Heracles Almelo hebben nog een bijkomend voordeel opgeleverd. Beide ploegen hebben de intentie naar elkaar uitgesproken om in de toekomst nog meer met elkaar te gaan samenwerken.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!