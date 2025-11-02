Wat een middag in Almelo. Heracles, nog altijd zonder vaste hoofdtrainer, speelde zondag tegen PEC Zwolle als herboren. De hekkensluiter van de eredivisie, die het seizoen moeizaam was begonnen, legde een eerste helft op de mat die niemand had zien aankomen. Binnen veertig minuten stond het 4-1 voor de thuisploeg en vooral Jizz Hornkamp stal de show. Na rust ging de hekkensluiter vrolijk verder met de voetbalshow en maakte het karwei overtuigend af: 8-2.

Na een vroege achterstand via PEC-aanvaller Kaj de Rooij leek het opnieuw een lastige middag te worden, maar Heracles rechtte de rug. In nog geen kwartier tijd draaide Hornkamp het duel volledig om met drie doelpunten: een bekeken schot van afstand, een droge knal na goed voorbereidend werk van Ajdin Hrustic en een prachtige volley via de onderkant van de lat. Een loepzuivere hattrick in veertien minuten tijd, waarmee het stadion op z’n kop ging.

Tiki-Tika voetbal in Almelo

PEC was het spoor volledig bijster en verloor niet veel later ook nog Nick Fichtinger, die na zijn tweede gele kaart van het veld moest. De daaropvolgende strafschop liet Hornkamp aan ploeggenoot Luka Kulenovic, die de 4-1 beheerst binnenschoot. Een sportief gebaar van de spits, die zijn vierde treffer van de middag daarmee liet schieten.

Analist Danny Koevermans kon bij ESPN zijn enthousiasme nauwelijks verbergen halverwege de wedstrijd. "Hornkamp is vandaag echt los. Zo sterk, zo gretig, en het team speelt met plezier. Dit is tiki-taka voetbal in Almelo", stelde de oud-spits. Onder interim-trainer Hendrie Krüzen lijkt de ploeg bevrijd te spelen, met Hrustic als creatieve motor en een elftal dat weer gelooft in zichzelf.

⚽️ 18’ Jizz Hornkamp

⚽️ 29’ Jizz Hornkamp

⚽️ 32’ Jizz Hornkamp#herpec — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2025

Heracles zet goede lijn door

Na rust bleef Heracles doordrukken. De ploeg combineerde met vertrouwen en bleef kansen afdwingen. Kort na de hervatting kreeg Mike te Wierik zijn moment toen een eerder afgekeurde treffer alsnog werd goedgekeurd door de VAR — 5-1. Niet veel later deed invaller Anthony Limbombe er nog een schepje bovenop met een fraaie volley in de verre hoek, goed voor de zesde van de middag.

Het publiek in Almelo kreeg er geen genoeg van. Ook verdediger Van Hoorenbeeck pikte zijn doelpunt mee met een rake kopbal uit een hoekschop, waarmee Heracles op indrukwekkende wijze uitliep tot 7-1. De Rooij deed namens PEC nog iets terug met zijn tweede doelpunt na een fout in de opbouw, maar de thuisploeg had het slotakkoord. In de slotfase was het Thomas Bruns die met een droge knal de 8-2 eindstand op het bord zette.

Hoop in bange dagen

Heracles, dat midweeks al overtuigend won in de beker tegen NAC Breda (1-4), lijkt daarmee een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Nog geen week geleden leek de chaos compleet in Almelo: na de pijnlijke nederlaag tegen Volendam (3-1) werd trainer Bas Sibum ontslagen en trok technisch directeur Nico-Jan Hoogma zelf zijn conclusies door op te stappen.

Onder interim-trainer Hendrie Krüzen is de sfeer echter volledig omgeslagen. De energie, het lef en de overtuiging zijn terug — precies wat de fans in het Erve Asito-stadion wilden zien. De overwinning op PEC Zwolle betekent niet alleen broodnodige punten, maar ook nieuw vertrouwen. Twee zeges in één week tijd zorgen voor lucht bij de hekkensluiter, waar eindelijk weer gelachen wordt.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.