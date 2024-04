Oleksandr Zinchenko zou titelrace in Premier League inruilen voor oorlog in Oekraïne

Arsenal-speler Oleksandr Zinchenko bevindt zich momenteel in een heuse titelstrijd met Liverpool en Manchester City in de Premier League. Toch zou hij dat gedag zeggen als hij wordt opgeroepen om te vechten voor zijn land Oekraïne in de oorlog tegen Rusland.

Zinchenko maakte al 1,16 miljoen euro over naar zijn thuisland in de strijd tegen Rusland. Eerder deze week verlaagde Oekraïne die dienstplichtleeftijd van 27 naar 25 om meer soldaten te werven. Zinchenko is 27 en voldoet dus aan de eisen, maar wat als ze hem oproepen? "Voor mij is het heel helder. Als ik word opgeroepen, ga ik vechten", verzekerde hij in gesprek met BBC Newsnight.

"Ik denk dat velen denken dat het hier (in Londen, red.) makkelijk is voor mij, maar dat is niet zo. Deze oorlog moet absoluut eindigen", benadrukte Zinchenko. "Toch moeten we de situatie nu, hoe moeilijk het ook is, accepteren. Wij kunnen niet opgeven. We zullen nooit vergeten wat Rusland ons heeft aangedaan, wat het onze mensen heeft aangedaan."

Zinchenko krijgt van een afstand mee hoe zijn oud-klasgenoten en -voetbalvriendjes aan de frontlinie vechten of vochten. "Het is moeilijk te begrijpen dat we niet lang geleden nog op dezelfde school zaten, dat we samen op de speelplaats of op het voetbalveld speelden, en dat ze nu ons land moeten verdedigen", zei hij. "En eerlijk gezegd is het zo moeilijk om dit te accepteren, maar het is wat het is. We kunnen niet opgeven."

'I have a dream that this war will end very soon'



Ukrainian footballer Oleksandr Zinchenko, who plays for Arsenal, shares his thoughts on war in Ukraine. #Newsnight pic.twitter.com/kZmf1698xq — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) April 5, 2024

EK in Duitsland

Oekraïne plaatste zich onlangs via de play-offs voor het EK, waar het in een groep zit met België, Roemenië en Slowakije. "Wat is nu mijn plicht? Hoe kan ik zoveel mogelijk steun bieden aan mijn land, aan mijn volk? Ik kan niet trotser zijn dan ik nu ben om Oekraïens te zijn. Ik heb een droom en dat is dat deze oorlog heel snel zal eindigen, en dat we Oekraïne kunnen herbouwen zoals we dat echt willen."