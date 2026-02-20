AZ ging donderdagavond onderuit in het Armeense Yerevan tegen FC Noah in de tussenronde van de Conference League (1-0). Een flinke domper voor de Alkmaarders. Toch kon verdediger Wouter Goes na afloop nog een beetje lachen.

Teleurgesteld kwam Goes voor de camera van Ziggo Sport te staan na de nipte nederlaag in Armenië. De verdediger baalde zichtbaar en niks leek de 21-jarige speler van AZ nog te kunnen opvrolijken. Totdat er teruggeblikt werd op een apart moment uit de eerste helft.

Veldbestormer

Na een hoekschop van AZ werd het spel stilgelegd door de scheidsrechter van dienst, omdat er iemand het veld op was gekomen. Goes ziet de beelden terug van een steward die de veldbestormer te grazen neemt en plots breekt er toch een glimlach door. "Voor mij ging zijn eigen enkel ook nog dubbel als ik het zo zie. Het was een mooie tackle. Ik vond het een rode kaart", lacht hij.

"Het was voor het eerst dat ik zoiets (een veldbestormer, red.) meemaak", vertelt Goes. "Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Helaas was dat het hoogtepunt van de wedstrijd."

Conference League

Volgende week krijgt AZ de kans zich te revancheren tegen FC Noah. Op donderdag ontvangen de Alkmaarders de ploeg uit Armenië in hun eigen AFAS Stadion en dan zal de 1-0 nederlaag weggepoetst moeten worden. Tussendoor krijgt AZ nog bezoek van het goed presterende Sparta in de Eredivisie.

Goed geknipte Parrott

Troy Parrott zal dan hopen het verschil te maken tegen FC Noah. Wellicht dat de Ierse spits van de Alkmaarders voor die tijd nog even zijn kapper langs laat komen. Mitchel Ammen stuurde hem uit het niet eens berichtje en kreeg snel reactie van Parrott. "Kun je vanavond nog komen? Daar hoefde ik niet over na te denken", blikt Moody terug in gesprek met Sportnieuws.nl.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie