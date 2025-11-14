In politiek Nederland is er veel ophef ontstaan over privé-uitspraken van D66-informateur Hans Wijers. Hij is geen onbekende in de sportwereld, want hij werkte een tijd als president-commissaris bij de voetbalclub Ajax. Journalisten Valentijn Driessen en Mike Verweij maakten hem daar mee en weten dat hij in Amsterdam absoluut niet geliefd was.

Na een positieve verkenning van oud-minister Wouter Koolmees werd Wijers samen met CDA'er Sybrand Buma aangesteld als informateur. Wijers kwam echter al snel onder druk te staan omdat er privé-uitspraken van hem naar buiten kwamen. Zo noemde hij Dilan Yesilgöz een leugenaar en zei dat hij 'had gehoopt dat de VVD meer werd afgestraft door de kiezer'. Wijers nam die woorden terug, maar dat zorgde niet voor zijn aanblijven. Hij trok zich terug als informateur, ondanks dat D66 en CDA vonden dat hij mocht blijven.

Wijers is inmiddels dus actief in de politiek, maar nog niet lang geleden werkte hij bij Ajax. Dat deed hij van 2012 tot 2016. Wijers was actief als president-commissaris in de raad van commissarissen. Hij was actief voor interne problemen bij de Amsterdammers en op dat werk kreeg hij openlijk kritiek van Johan Cruijff. Wijers zijn zoon is Jochem Wijers, een commentator bij ESPN.

Helaas heeft Hans Wijers moeten besluiten zijn taken als informateur neer te leggen. Ik dank hem voor zijn inzet en beschikbaarheid. Om geen tijd te verliezen in dit proces heb ik de Voorzitter van de Tweede Kamer voorgesteld om, binnen de opdracht van de Kamermotie, verder te… — Rob Jetten (@RobJetten) November 14, 2025

'Hij maakt er net zo'n puinhoop van als bij Ajax'

Cruijff was niet te spreken over Wijers, maar ook Driessen en Verweij zijn geen fan van de informateur. Dat baseren ze op zijn tijd bij Ajax. "Hij maakt er net zo'n puinhoop van als bij Ajax. Daar is hij al mee bezig. Net zo'n puinhoop als bij Ajax, waar ze hem ook kotsbeu waren op een gegeven moment. Daar is hij volgens mij voorzitter van de raad van commissarissen geweest. Hij is mede verantwoordelijk voor het vertrek van een van de beste directeuren van de afgelopen decennia bij Ajax: Michael Kinsbergen."

"Dit zijn van die baantjesjagers en bij Ajax werd hij ook al getypeerd met erg veel gebakken lucht", vertelt Verweij over hoe men binnen Ajax dacht over Wijers. "Hij gedroeg zich heel erg uit de hoogte en werd binnen de club ook getypeerd als een hele vervelende kerel. "