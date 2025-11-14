Ajax kijkt voorlopig niet naar een nieuwe hoofdtrainer. Begin november ontsloeg het John Heitinga, waarna Fred Grim de zaken tijdelijk overnam. Dat zal de komende duels zo blijven, meldde algemeen directeur Menno Geelen.

Volgens Geelen wil Ajax eerst een opvolger vinden voor Alex Kroes, de technisch directeur die zijn vertrek heeft aangekondigd. In de ideale situatie zoekt de nieuwe technisch directeur een opvolger voor de ontslagen trainer John Heitinga. "We willen ons geduld en rust bewaren", zei Geelen. "We willen bouwen aan een stabiel en herkenbaar elftal. We betreuren dat Alex ons gaat verlaten. Hij heeft in uitdagende financiële tijden goed werk gedaan. Het was ook pijnlijk om afscheid te nemen van Heitinga."

Erik ten Hag zegt Ajax af, Grim blijft voorlopig aan

De 60-jarige Grim zat zondag als interim-trainer op de bank tijdens de verloren uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-1). Ajax zocht afgelopen week volgens verschillende bronnen contact met Erik ten Hag, die uiteindelijk niet wil terugkeren. Met de afwijzing van de droomkandidaat op zak neemt Ajax nu de tijd. De club wil voorkomen dat de nieuwe trainer niet het volledige vertrouwen geniet van een technisch directeur die later is aangesteld.

Ajax hervat volgende week zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Voor de winterstop volgen duels met Benfica, FC Groningen, Fortuna Sittard, Qarabag, Feyenoord, Excelsior Maassluis en NEC.

