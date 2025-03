Omstreden penalty bij Atlético - Real gaat de hele wereld over door opvallende VAR-beslissing

De burenruzie tussen Atlético Madrid en Real Madrid in de Champions League leverde, naast een geweldig voetbalgevecht, een krankzinnig moment in de penaltyserie op. De strafschop van Atlético-spits Julian Alvarez gaat namelijk de hele wereld over. De Argentijn schoot raak, maar toch telde zijn penalty niet. Real profiteerde uiteindelijk optimaal.

Atlético werkte met een 1-0 voorsprong de 2-1 nederlaag van vorige week weg en aangezien er in de verlenging niet meer gescoord werd, moesten penalty's de beslissing brengen. De eerste drie strafschoppen werden benut en ook Alvarez schoot vervolgens raak. Hij dacht de stand daarmee op 2-2 te brengen, maar de VAR had daar een andere mening over.

De Argentijnse spits gleed tijdens het nemen van de penalty weg en dat was misschien wel de reden voor het bizarre moment. Met zijn linkervoet raakte hij namelijk heel lichtjes de bal voordat hij die met rechts in het doel schoot. De VAR bekeek de beelden tot in de puntjes terug en concludeerde dat hij de bal dus twee keer had geraakt. Dat werd aan scheidsrechter Szymon Marciniak doorgegeven en de Pool kon daardoor niet anders dan de penalty afkeuren.

Waarom niet opnieuw?

Waar penalty's soms over moeten worden genomen als er iets gebeurt dat niet volgens de regels is, ligt dat bij de penalty van Alvarez anders. In spelregel 10.3 van de IFAB, de organisatie die de regels bepaalt, staat namelijk uitgelegd wat er moet gebeuren als zoiets gebeurt tijdens een penaltyserie.

"Als een aanvaller gestraft wordt voor een overtreding nadat de scheidsrechter heeft gefloten om de penalty te nemen, wordt het gezien als een gemiste strafschop", valt er te lezen. Aangezien het twee keer raken van de bal wordt gezien als 'een overtreding' moest Marciniak de penalty dus afkeuren en mocht de spits van Atlético het niet nog een keer proberen.

Real bekert verder

Real profiteerde optimaal van het controversiële moment en plaatste zich voor de kwartfinales. Dat kwam niet alleen maar door de afgekeurde strafschop van Alvarez, want door een misser van Lucas Vazquez kreeg Atlético de kans om weer op gelijke hoogte te komen. Marcos Llorente miste echter daarna nog namens de thuisploeg en moest lijdzaam toezien hoe Antonio Rüdiger Real naar de laatste acht schoot.

