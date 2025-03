Titelhouder Real Madrid ontsnapt na bizar moment in penaltyserie aan uitschakeling tegen Atlético in Champions League

Real Madrid is woensdagavond na een zinderende derby tegen Atlético doorgedrongen tot de kwartfinales van de Champions League. De titelhouder had vorige week in eigen huis met 2-1 gewonnen, maar ging op bezoek bij de stadgenoot met 1-0 onderuit en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin zorgde een bizar moment ervoor dat Real verder bekerde.

Atlético was getergd na de nederlaag in het Bernabeu en vloog uit de startblokken voor de fanatieke eigen aanhang. Het duurde slechts 28 seconden voordat het de 2-1 nederlaag uit het heenduel had weggepoetst. Conor Callagher werkte een voorzet van Rodrigo de Paul van dichtbij achter de verbouwereerde Thibaut Courtois.

Gemiste penalty Vinicius

Dat was natuurlijk een godsgeschenk voor de ploeg van Diego Simeone, die maar al te graag afwacht. Real kreeg de bal van de stadgenoot en moest een gaatje in de Atlético-muur zien te vinden. Dat lukte lange tijd niet, maar halverwege de tweede helft leek het eindelijk gelukt.

Kylian Mbappe speelde met een fraaie actie een aantal verdedigers uit en werd in het strafschopgebied neergelegd. Vinicius Junior ging achter de bal staan, maar schoot de penalty huizenhoog over. Beide teams wisten in het vervolg niet meer te scoren en dus moeten ze in een penaltyserie uitvechten wie er door zou gaan.

Bizar moment in penaltyserie

Daarin pakte Real na een krankzinnig moment de zege. Atlético-spits Julian Álvaraz dacht de 2-2 te hebben gemaakt, maar de VAR zag dat hij de bal twee keer raakte en dus werd de penalty afgekeurd. Lucas Vazquez miste vervolgens namens Real, maar omdat ook Marcos Llorente aan de zijde van Atlético ook een misser noteerde, ontsnapte de titelhouder alsnog aan uitschakeling.

Real houdt daardoor hoop op de zestiende eindzege in de Champions League. De Madrilenen nemen het in de kwartfinales op tegen Arsenal, dat over twee duels met liefst 9-2 won van PSV. De Engelse topclub won de Champions League nog nooit.

Comeback Borussia Dortmund

Borussia Dortmund, vorig seizoen verliezend finalist in het toernooi, plaatste zich ook voor de kwartfinales. Op bezoek bij Lille kwam het al vroeg met 1-0 achter en dus dreigde uitschakeling na het 1-1 gelijkspel in eigen huis. Dortmund draaide het na rust via doelpunten van Emre Can en Maximilian Meier om. De Duitse club neemt het in de kwartfinales op tegen FC Barcelona, dat zich een dag eerder al voor de laatste acht plaatste.

Maatsen scoort bij winnend Aston Villa

Ook Aston Villa wist de kwartfinales te bereiken. De Engelsen hadden vorige week op bezoek bij Club Brugge al met 3-1 gewonnen en de ontmoeting was helemaal gespeeld toen de Belgen na een kwartier al met tien man verder moesten. Villa maakte via twee goals van Marco Asensio en eentje van Ian Maatsen na rust het verschil: 3-0. De Engelse club speelt in de kwartfinales tegen PSG. De Franse topclub schakelde dinsdag verrassend Liverpool uit.

