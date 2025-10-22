De meegereisde supporters van Ajax zijn niet blij met John Heitinga. De trainer nam in de wedstrijd tegen Chelsea een ingrijpend besluit na een snelle rode kaart van Kenneth Taylor. Daar waren de fans het niet mee eens. Zij zongen: "Johnny, rot op!"

Ajax leek in de beginfase geleerd te hebben van de oorwassing tegen Olympique Marseille, maar toch ging het vroeg in de wedstrijd mis. Taylor kreeg al na 16 minuten een directe rode kaart. Vlak daarna scoorde Chelsea ook nog eens de openingstreffer in het Champions League-duel via Marc Guiu.

Heitinga besloot in te grijpen en Oscar Gloukh naar de kant te halen, om Jorthy Mokio in te brengen. Die wissel was tegen het zere been van de fans. Zij keerden zich tegen de trainer en scandeerden massaal 'Johnny, rot op!' vanuit het uitvak. Heitinga haalde de Israëliër afgelopen weekend tegen AZ ook al naar de kant en toen kon de Ajax-trainer al rekenen op een striemend fluitconcert. De supporters gingen deze keer dus nog een stapje verder.

De fans van Chelsea deden vrolijk mee met het zingen over Heitinga. Zij zetten een bekend Engels voetballiedje in, over dat hij morgenochtend ontslagen is. "You're getting sacked in the morning."

Kenneth Taylor

Het moment rondom de rode kaart van Taylor was ook opmerkelijk. Hij kreeg in eerste instantie geel na een harde charge op Facundo Buanonotte. Scheidsrechter Felix Zwayer sprintte daarna opeens naar het VAR-scherm, waar hij nog geen twee seconden nodig had om zijn beslissing te nemen: een directe rode kaart.

Chelsea kwam vlak na die goal op voorsprong. De Londenaren lieten er geen gras over groeien, want de 2-0 viel niet veel later. Redelijk onverwachts kwam Ajax terug op 2-1, omdat de bezoekers een penalty hadden verdiend. Wout Weghorst ging achter de bal staan en schoot de aansluitingstreffer binnen.

