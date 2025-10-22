Ajax is opnieuw keihard afgedroogd in de Champions League. Op bezoek bij Chelsea werd het 5-1 voor de Engelsen. Het was een dramatische wedstrijd waarin ontzettend veel gebeurde. Een vroege rode kaart voor Taylor luidde alle problemen voor Ajax in. Ook raakte Heitinga deze avond in de clinch met de supporters na een bijzondere wissel. Hoe lang hij nog trainer is, is de vraag na deze nieuwe afgang.

Chelsea-Ajax had in alles veel weg van de vorige editie waarin ook van alles gebeurde. Het eerste kwartier leek Ajax overigens best een kans te gaan maken, ze begonnen best leuk. Maar alles veranderde na een kwartier. Kenneth Taylor, nota bene aanvoerder van Ajax, wilde een fout goedmaken maar plantte zijn noppen volledig op de scheen van Buonanotte. Een domme rode kaart was het gevolg.

Begin van het eind

Uit de vrije trap die volgde werd gescoord, later werd het ook 2-0 na een van richting veranderd schot. Het leek helemaal niet meer goed te komen voor Ajax. Maar tussen de twee doelpunten in gebeurde er iets wat nog pijnlijker was.

Niet Weghorst, maar Oscar Gloukh was kind van de rekening door de rode kaart van Taylor en dat pikten de fans van Ajax niet. “Johnny, rot op”, klonk het uit het uitvak. Even later ook met bijval van de Chelsea-fans: “You’re getting sacked in the morning”, of te wel: Morgen vlieg je de laan uit.

Doelpunt Weghorst

Even leek er weer hoop te ontstaan toen Ajax een penalty kreeg. De bal werd opgepakt door Weghorst en hij scoorde. De spits stal wederom de show bij Ajax, hij sleurde en vocht met elke Chelsea-speler in de buurt. Op een gegeven moment kreeg hij zo’n harde tik op zijn hoofd van een vallende voet dat hij hevig bloedde.

Maar even later gooide hij zijn eventuele heldenrol aan diggelen. In de eigen zestien maakte hij een oliedomme overtreding, waardoor Chelsea vanaf 11 meter kon scoren; dat gebeurde. De scheids had er zin in en gaf met nog twee minuten te spelen in de eerste helft, de derde (!) pingel van de avond. Chelsea scoorde andermaal vanaf de stip: 4-1.

Positie Heitinga?

Na rust leek Chelsea nog verder huis te gaan houden, maar de schade bleef enigszins beperkt. Chelsea scoorde vlak na rust de 5-1 maar speelde daarna met de rem erop en gaf veel talenten de kans op Champions League-minuten. Een verdere lijdensweg bleef Ajax en Heitinga daarmee bespaard. Maar nog altijd staan de Amsterdammers stijf onderaan in de Champions League na weer een ontzettende afgang.

Het zal vermoedelijk ook niet lang meer duren voordat de lijdensweg van Heitinga bij Ajax in zijn geheel stopt. De fans van Ajax die aanwezig waren in Londen riepen al om zijn ontslag. De ervaring leert dat het dan niet lang meer kan duren voor de trainer. Het zijn zware tijden in Amsterdam.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.