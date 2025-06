AZ-aanvaller Ruben van Bommel viel zaterdag op een negatieve manier op in de kwartfinale van Jong Oranje tegen Jong Portugal op het EK. Hij was zichtbaar geïrriteerd en dat leidde tot twee gele kaarten. In de rust kon de Nederlander rekenen op flinke kritiek. "Hij moet echt uitkijken."

Van Bommel maakte de eerste overtreding op zijn directe tegenstander Rodrigo Pinheiro en kreeg geel. Twee minuten pakte hij zijn tweede gele kaart nadat hij Geovany Quenda onderuit haalde. Jong Oranje moet het dus met een man minder doen in de jacht op de halve finale.

Tiental Jong Oranje naar halve finale EK onder 21 na gemiste penalty en laat doelpunt tegen Jong Portugal Jong Oranje heeft zaterdagavond de halve finale bereikt van het EK onder 21 na een overwinning op Jong Portugal. Na twintig minuten spelen moest Nederland met tien man verder, Ruben van Bommel ging met twee gele kaarten van het veld. Het werd 1-0 voor de ploeg van Michael Reiziger na een laat doelpunt van Ernest Poku.

Oud-voetballer Kahlid Boulahrouz heeft een duidelijke mening in de rust bij Ziggo Sport. Het is gewoon zonde. Dit is niet noodzakelijk", zegt hij. Jan van Halst gaat er nog harder in: "Dit is zo onprofessioneel. Hier ben je echt voor jezelf bezig."

'Uit de tent lokken'

De analist waarschuwt Van Bommel en voorziet problemen in de toekomst. "Hij moet echt uitkijken want je wordt zo onbetrouwbaar als speler, voor je eigen technische staf en je medespelers. Maar ook voor de tegenstander, die gaan doorkrijgen dat ze die speler twee keer uit de tent kunnen lokken. Dan is 'ie na een kwartier geïrriteerd en maakt hij sliding: rode kaart."

Topvoetballer Kenneth Taylor geeft compliment aan beroemde vriendin: 'Die is wel lekker' Ajax-speler Kenneth Taylor is met Jong Oranje actief op het EK onder 21. Wie weet heeft hij een paar trommeltjes met zijn favoriete eten meegenomen naar Slowakije, waar het toernooi plaatsvindt. Hij smult namelijk van de creaties van zijn vriendin, Jade Anna van Vliet.

Die frustratie heeft volgens Van Halst niets te maken met de leeftijd van de 20-jarige voetballer. "Het zijn geen jongens van 16 meer. Ze zijn professional en draaien al een paar jaar mee. Dit zijn basisdingen. Als je 12 bent maak je dat een keer mee, maar niet op deze leeftijd."

"Dit is wie hij is", zegt Bouhlarouz. Hij zag al snel dat de AZ-speler gefrustreerd was in de wedstrijd tegen Jong Portugal. "Dit is zijn voetbalkarakter." "Maar dat moet hij toch veranderen", stelt Van Halst. "Het kan zijn dat ik een beetje bevooroordeeld ben omdat ik weet hoe hij is, en hoe hij kan zijn", geeft Boulahrouz toe. "Af en toe pakt het ook positief uit, maar nu benadeel je jezelf."