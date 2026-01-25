Na afloop van de wedstrijd tussen Telstar en AZ kreeg Telstar-trainer Anthony Correia een dubieus moment te zien waarbij de doelman van AZ, Jeroen Zoet, vrij duidelijk een overtreding lijkt te maken in het zestienmetergebied. De reactie van de trainer is veelzeggend, gezien het 1-0 verlies.

De tweede helft van Telstar – AZ was al even onderweg toen de bal in het strafschopgebied van de Alkmaarders viel. Telstar-aanvaller Kay Tejan rook zijn kans op een goal, maar werd daarna duidelijk aan zijn shirt vastgehouden door AZ-keeper Jeroen Zoet. Zelfs na het kijken van de VAR werd er geen strafschop toegekend. Telstar verloor uiteindelijk met 0-1 van AZ.

De trainer van Telstar krijgt de beelden van het moment vervolgens voor zijn neus geschoven. Hij kijkt cynisch lachend toe. "Oh wat erg. Laat hem nog een keer zien. Kom op...", zuchtte Correia tegen ESPN. "Eén, twee, drie procent... Nee, honderd procent"

Correia was op z'n zachtst gezegd niet tevreden met de arbitrage. "Wat erg, dit doet oprecht heel veel pijn. Dat we dus heel veel mensen hebben met camera's die dit niet als penalty scharen. Wow, gewoon wow." Zo vertelde Correia. Wel was de trainer van Telstar ook zelfkritisch, hij vond dat het hun eigen schuld was dat ze hebben verloren. "Dat heb ik ook net tegen de spelers verteld, wij gaan niet de scheidsrechter de schuld geven van wat wij doen, wij creëeren echt veel kansen en die missen we zelf."

Voormalig spits en ESPN-analist Danny Koevermans, die tegenwoordig als scheidsrechter actief is in het amateurvoetbal, deelt de mening volledig met Correia. "Je weet niet meer wat je aan de VAR hebt. Het is zó duidelijk te zien. Er worden penalty's gegeven voor zoveel minder dan dit. Dit is echt een megablunder van de VAR."

Telstar staat nu nog maar één punt boven de degradatiestreep, voor de ploeg van Correia is elk punt belangrijk en had een eventuele strafschap de uitkomst van de wedstrijd drastisch kunnen veranderen. Voor AZ was dit de eerste overwinning onder nieuwe trainer Leeroy Echteld.

