Feyenoord heeft zondag gedaan wat het moest doen door in De Kuip met 4-2 te winnen van Heracles Almelo. De Rotterdammers waren over de hele wedstrijd gezien de terechte winnaars, hoewel Heracles niet geheel ongevaarlijk was en dus zelfs twee keer wist te scoren. Wel werd de ziekenboeg bij Feyenoord nóg groter dan dat het al was.

De ploeg van Robin van Persie was in de eerste tien minuten veel in de aanval. De topscorer van de Eredivisie Ayase Ueda leek zijn negentiende van het seizoen te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens hands. Na ruim twintig minuten spelen was het Hadj Moussa die de bal panklaar op het hoofd van Leo Sauer afleverde, die de bal keurig binnenknikte.

Debutant Mats Deijl direct van waarde

Kort na de openingstreffer maakte Jordan Bos een overtreding in het zestienmetergebied en kreeg Heracles een penalty toegekend. Luka Kulenovic bleef rustig en schoot hem binnen. Zo stond het tegen de verhoudingen in 1-1. Diezelfde Bos die nog de fout in ging bij de penalty maakte na ruim een half uur spelen wel de tweede voor Feyenoord: 2-1.

Het begin van de tweede helft was vrij tam, Heracles wist nog niet van opgeven. Tien minuten voor het einde maakte de tot dan toe onzichtbare Anis Hadj Moussa een prachtig doelpunt op aangeven van debutant Mats Deijl. Nog geen minuut later maakte invaller Casper Tengstedt zelfs de 4-1 en was de wedstrijd echt gespeeld. Tristan van Gilst deed in de laatste minuten nog iets terug voor Heracles en zorgde voor de eindstand: 4-2.

Ziekenboeg wordt groter

Ondanks de overwinning waren er deze middag toch de nodige zorgen in De Kuip. Tsuyoshi Watanabe moest na ruim een uur spelen geblesseerd het veld verlaten. Feyenoord hoopt dat de schade meevalt, want de ziekenboeg is al goed gevuld en nieuwe blessures kunnen de Rotterdammers nauwelijks gebruiken. Alsof dat nog niet genoeg was, viel ook uitblinker Luciano Valente uit. Even later moest kwam daar Ahmedhodzic bij, nadat hij het nog had geprobeerd door de pijn heen te spelen, maar uiteindelijk toch naar de kant moest.

Feyenoord heeft momenteel problemen op de rechtsbackpositie, vanwege de blessure van Givairo Read en blessuregevoelige Bart Nieuwkoop. Daarom heeft Feyenoord afgelopen week Mats Deijl binnen gehaald. De 28-jarige verdediger is overgekomen van Go Ahead Eagles. Hij mocht meteen in de basis beginnen en bekroonde zijn debuut door een assist op zijn naam te zetten. "Dit is een stap waar je in mijn geval al als jongetje van droomde, dus de keuze was heel snel gemaakt toen Feyenoord zich voor mij meldde", zei Deijl eerder al over zijn droomtransfer.

Feyenoord herpakt cruciale tweede plaats

Feyenoord begon het nieuwe jaar moeizaam met een gelijkspel tegen sc Heerenveen en een pijnlijke thuisnederlaag in de derby tegen Sparta. Afgelopen donderdag volgde echter herstel met een overtuigende 3-0-zege op Sturm Graz in de Europa League. Dat positieve gevoel werd doorgetrokken tegen Heracles Almelo, waar Feyenoord in de competitie een belangrijke overwinning boekte op de hekkensluiter en zo Ajax weer is voorbijgegaan op de ranglijst. De tweede plaats is cruciaal met oog op directe kwalificatie voor de Champions League.

