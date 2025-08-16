FC Barcelona is het La Liga-seizoen begonnen op bezoek bij RCD Mallorca en dat heeft meteen voor een hoop ophef gezorgd. Tijdens het eerste duel van het seizoen maakte de ploeg van Hansi Flick een wel heel discutabel doelpunt, waarna de vlam in de pan schoot en het rode kaarten regende.

Lamine Yamal probeerde te scoren met een schot van afstand en raakte daarmee snoeihard het hoofd van Antonio Raillo, die direct naar zijn hoofd greep en naar de grond ging. Een hoofdblessure dus, waardoor velen dachten dat er wel afgesloten zou worden. De scheidsrechter greep tot verbazing van iedereen echter niet in, waardoor Ferran Torres de 2-0 kon maken.

Het moment leverde bizarre beelden op. Scheidsrechter Munuera Montero zag het niet als een aanleiding om het spel stil te leggen en dat resulteerde in woedende reacties aan de zijde van Mallorca. Zij begrepen er helemaal niets van.

0-2 ondanks protesten

Ondanks hevige protesten van de spelers van Mallorca bleef scheidsrechter Jagoba Arrasate bij zijn beslissing: 0-2. Vervolgens werd het de minuten daarna hommeles, want de thuisploeg was de frustratie niet de baas.

Twee keer rood

Het was overduidelijk niet de dag van Mallorca. Kort nadat de ploeg op ongelukkige wijze op een 0-2 achterstand was gekomen, kreeg Manu Morlanes een rode kaart. Nog geen zes minuten later volgde een nieuw drama: ook Vedat Muriqi moest met rood vertrekken nadat hij de keeper van Barcelona per ongeluk tegen het hoofd schopte. Zo stond het team van Arrasate nog voor rust met negen man op het veld.

Met Frenkie de Jong als basisspeler kent Barcelona vooralsnog dus een heerlijke avond. De regerend landskampioen van La Liga verdedigt na rust in het verhitte potje, met bijzonder veel frustratie en overtredingen, een voorsprong tegen slechts negen man. Dat lukte uiteraard eenvoudig. In laatste minuut maakte Yamal nog de 0-3, waardoor Barça een ideaal begin van de competitie krijgt.

Alles over La Liga

