Frenkie de Jong en zijn teamgenoten van FC Barcelona komen zaterdagavond voor het eerst in actie in La Liga, maar over de Nederlander is nog altijd veel onzekerheid. Al maanden achter elkaar beheerst hij het nieuws vanwege zijn contract in Catalonië. De Nederlander heeft nog altijd niet verlengd en vanuit Spanje klinken nu opvallende geluiden.

Er is immers het nodige aan de hand met De Jong, met name buiten het veld. De middenvelder werkte jarenlang uitstekend samen met zijn zaakwaarnemer Ali Dursun, maar lijkt te willen breken met de vertrouweling. Dat blijkt volgens Mundo Deportivo echter geen makkelijke zaak voor de spelers wiens contract over een jaar afloopt.

Lastige situatie met zaakwaarnemer

Zij claimen dat De Jong en Dursun een contract tot 2026, waardoor ze nog even met elkaar door moeten. "Het is lastig om dit zomaar te ontbinden", schrijft de Spaanse krant. De Jong wil naar verluidt dolgraag overstappen naar Pini Zahavi. Dat is voor velen een onbekende naam, maar is ook een zaakwaarnemer van bekenden van De Jong.

Hij werkt onder meer voor Barcelona-spelers Robert Lewandowski en Wojciech Szczesny én trainer Hans-Dieter Flick. De zaakwaarnemer kent de club en de mensen die er werken goed, wat mogelijk kan helpen om er een nieuw contract uit te slepen.

Vertrek Frenkie de Jong?

Al denkt de Spaanse krant ook dat Barcelona er vrede mee heeft als De Jong uiteindelijk niet verlengt. De Nederlander heeft een enorm salaris in Catalonië en gaat er bij een nieuwe verbintenis flink op achteruit. "Frenkie verdient momenteel een salaris dat hij moet verlagen om te kunnen blijven. Als hij dat accepteert. prima. Doet hij dat niet, dan gaan er geen alarmbellen rinkelen. Zelfs niet als hij gratis vertrekt."

De Jong lijkt het leven in Barcelona erg op prijs te stellen, samen met zijn partner Mikky Kiemeney en zoontje Miles. Daarnaast is er nog een tweede kindje op komst. Toch blijft het onzeker waar de toekomst van de ster van het Nederlands elftal ligt. "Wat de club neit wil, is een volgens hen bedrag betalen dat niet marktcomform is, terwijl er op zijn positie een overschot aan spelers is." Met onder meer Gavi, Casadós en de jonge Bernal zijn er genoeg talenten die De Jong jarenlang kunnen vervangen.

Duidelijke conclusie vanuit Spanje

Vanuit Spanje is de conclusie dat Barcelona geen haast heeft en met meerdere uitkomsten kan leven. "Want wat de club niet wil, is gedwongen worden om Frenkie hoe dan ook te verlengen, en meer te betalen dan ze willen, uit angst dat hij gratis vertrekt."

Zevende seizoen bij FC Barcelona

De Jong en co komen zaterdagavond weer in actie in de competitie. Na een lange voorbereiding in onder meer Azië wacht in La Liga een uitduel op Mallorca. De Jong, die sinds 2019 voor de Catalanen speelt, begint aan zijn zevende seizoen in Spanje. Hij werd tweemaal landskampioen, won twee keer de Copa del Rey en schreef ook tweemaal de Supercopa de España op zijn naam. De helft van die prijzen werden het afgelopen seizoen gewonnen.

