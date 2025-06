Sportmerk Adidas pakte afgelopen week groot uit met de lancering van een speciale vrouwenschoen voor voetbal. Veel voetbalsters liepen hiervoor op smalle exemplaren, maar nu is er dus een specifieke schoen voor het vrouwelijke geslacht.

Adidas lanceerde de SPARKFUSION, ofwel "de eerste schoen die volledig ontwikkeld is door en voor vrouwen." Er werd een hele studie gedaan naar de vrouwelijke voet, die andere kenmerken heeft dan die van een man. Zo zijn de vorm van de voetzool en hiel vaak anders en smaller.

82 procent speelde met pijn

Voorheen worstelde de voetbalsters zich door alle ellende heen. Zo voetbalde 82 procent van de vrouwen met pijn door hun schoeisel. Oud-wielrenster en columniste Marijn de Vries verbaasde zich over de aankondiging. "Hoe komt het dat het sportmerk met de drie strepen ook nog eens doet alsof ze iets waanzinnig vooruitstrevends hebben bedacht? Waanzinnig ammehoela. Het werd verdorie tijd", schreef ze in haar column voor het NRC.

De Vries ging na of er andere sporten zijn waar een speciale vrouwenschoen voor is. "Hockey bijvoorbeeld, en basketbal en volleybal", zocht ze uit. Ze vindt het dan ook vreemd dat voetbal, wat wereldwijd het meest beoefend wordt, nu pas met een smallere versie komt. "Voor degene die denkt: mooi verhaal De Vries, maar voor vrouwenvoetbalschoenen is de afzetmarkt gewoon altijd te klein geweest – hockeyende, volleyballende en basketballende vrouwen zijn er wereldwijd veel minder."

'Lachwekkende aanbeveling'

Deze week kwam ook een onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland naar buiten. De conclusie: er is meer geld nodig voor pedagogische experts en psychologen in de sport. Dit om meer aandacht te geven aan de mens achter de sporter. "Een lachwekkende aanbeveling eigenlijk, als je bedenkt dat naar de vrouw achter de atleet kijken nog niet eens lukt", vindt De Vries.