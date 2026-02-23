Bij Feyenoord leek de rust na drie overwinningen op rij weer teruggekeerd, maar dat is toch niet helemaal het geval. De Rotterdammers maken zondagavond namelijk bekend dat Sjaak Troost per direct afscheid neemt als lid van de raad van commissarissen.

Troost vervulde de rol in totaal zeven jaar. Hij trad in 2018 toe als commissaris en was een jaar later zelfs enkele maanden technisch directeur. Troost al snel weer opgevolgd door Frank Arnesen en werd toen weer lid van de rvc.

De oud-voetballer van de club geeft aan met voldoening terug te kijken op zijn lange periode bij Feyenoord in een statement op de website van de club. "De afgelopen twee jaar is het helaas niet gelopen zoals ik had verwacht en daar ben ik mede debet aan. Het is mooi geweest en privé is het goed dat ik nu mijn tijd op een andere manier ga invullen.".

Troost speelde zelf van 1977 tot en met 1992 voor Feyenoord en speelde in die tijd meer dan 300 wedstrijden voor de club. Hij deed ook vier keer mee in het Nederlands elftal en maakte onderdeel uit van de selectie die in 1988 het EK won.

Kritiek door slechte resultaten

Feyenoord ligt in de Eredivisie weliswaar op koers om zich te plaatsen voor de Champions League, maar toch is er flink wat kritiek. De ploeg van Robin van Persie staat namelijk op de tweede plaats met een straatlengte achterstand op PSV. Dat de titel al halverwege het seizoen uit zicht was, viel niet goed bij de achterban.

De pijlen werden daarbij niet alleen gericht op de trainer, want ook de clubleiding moest het de afgelopen tijd flink ontgelden. Technisch directeur Dennis te Kloese ontving zelfs doodsbedreigingen en kon om die reden ook de uitwedstrijd bij FC Utrecht enkele weken geleden niet bijwonen.

