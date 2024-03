Onrust in Arnhem: Twente-fans mogen uitvak niet in

Vitesse neemt het zaterdagavond op tegen FC Twente. De wedstrijd, die in het tekenstaat van Mister Vitesse Theo Bos, moet het misschien wel doen zonder uitsupporters. Fans van FC Twente zijn geweigerd bij het uitvak in het GelreDome.

Op sociale media cirkuleren beelden van de ME in Arnhem die ingrijpt. Daar zouden verschillende doeken zijn ingenomen en daarna zouden supporters van Twente geweigerd zijn in het uitvak. Daarnaast zou er een bus met fans van de Tukkers die nog onderweg waren naar de Gelderse hoofdstad van de snelweg zijn afgehaald.

Onrust in Arnhem!



De ME heeft ingegrepen bij het uitvak nadat enkele tekstdoeken werden ingenomen. Voorlopig mag niemand het uitvak in. Een tweede buscluster met Twente-supporters is van de snelweg afgehaald door de politie. #VITTWE pic.twitter.com/EV67WDoEfh — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 2, 2024

Spandoeken

In het jaar dat FC Twente degradeerde waren er een aantal plaagstootjes van fans uit Arnhem naar de club uit Enschede. Waarom de doeken nu zijn ingenomen en of er fans in het uitvak zullen zitten is nog onduidelijk.