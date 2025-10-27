Ruud van Nistelrooij werd afgelopen zomer ontslagen als trainer van Leicester City. De Nederlander kreeg het niet voor elkaar om de ploeg in de Premier League te houden en moest daarom weg. Spits Odsonne Édouard was daar niet rouwig om.

Vorig seizoen werd Van Nistelrooij aangesteld als coach van Leicester City, nadat hij enkele maanden assistent- en interim-trainer van Manchester United was geweest. De Nederlander kreeg maar één doel mee: The Foxes in de Premier League houden. Dit lukte hem niet, Leicester degradeerde naar de Championship. Van Nistelrooij zijn toekomst hing daarmee aan een zijden draadje en na enkele weken wachten kwam het verdict dat hij niet verder zou mogen trainen in het nieuwe seizoen. Inmiddels is de oud-trainer van PSV al enkele maanden clubloos.

Odsonne Édouard

In zijn korte periode bij Leicester had Van Nistelrooij ook de beschikking over Odsonne Édouard. De Franse spits werd vorig seizoen een jaar gehuurd van Crystal Palace, maar de periode van de 27-jarige speler in Leicester werd geen succes. Van Nistelrooij gebruikte hem zelden tot nooit en in totaal kwam hij tot slechts acht optredens in het shirt van Leicester City. De club nam hem dan ook niet definitief over van Crystal Palace en deze zomer keerde Édouard voor een kleine vier miljoen euro terug naar RC Lens in zijn thuisland Frankrijk.

Édouard is zijn periode in Frankrijk goed begonnen met drie goals uit zes competitieduels voor Lens. Reden genoeg voor L'Équipe om hem aan de tand te voelen over zijn mislukte periode bij Leicester City. Waarom lukt het in Lens wel, maar in Leicester niet? Volgens Édouard was daar in de laatste maanden voornamelijk één man voor verantwoordelijk: Van Nistelrooij.

'Ik heb zeven maanden vastgezeten'

"Je moet de Premier League meemaken om het te begrijpen. Het is onbeschrijfelijk, maar bij Leicester ging het mis voor mij. Ik kon het niet goed vinden met Van Nistelrooij", vertelt Édouard over de band met de Nederlandse trainer. "Ik heb zeven maanden lang vastgezeten, zonder te spelen. Dat je een geweldige spits bent geweest, maakt je niet per se een geweldige manager", geeft Édouard nog een kleine trap na aan de clubloze coach.