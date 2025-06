Ruud van Nistelrooij is per direct vertrokken bij Leicester City. De coach degradeerde vorig seizoen met de club uit de Premier League en bereikte daardoor niet zijn doel. Partijen zouden in goed overleg uit elkaar zijn gegaan.

In een statement bedankt Leicester City Van Nistelrooij voor de bewezen diensten. De Nederlander had nog een contract tot de zomer van 2027. In december 2024 stapte Van Nistelrooij in bij Leicester City. De coach was toen net vertrokken als assistent-trainer van Erik ten Hag bij zijn oude ploeg Manchester United. Van Nistelrooij moest het noodlijdende Leicester in de Premier League houden, maar dat lukte hem niet. The Foxes eindigden een na laatste in de Premier League en zijn daardoor gedoemd tot weer een seizoen in de Championship.

Van Nistelrooij gaf op de site van Leicester City ook een eerste reactie op zijn vertrek. "Ik wil graag iedereen bij Leicester persoonlijk bedanken. De spelers, de coaches, de staf waar ik mee gewerkt heb. Ik wil ze bedanken voor de professionaliteit en toewijding tijdens mijn tijd bij de club. Ik wil ook de fans bedanken voor de support. Ik wil de club heel erg veel succes wensen voor de toekomst."

Leicester City Football Club and Ruud van Nistelrooy have mutually agreed that Ruud’s contract with the Club as First Team Manager will terminate with immediate effect. — Leicester City (@LCFC) June 27, 2025

Trainerscarrière

Van Nistelrooij begon zijn trainersloopbaan bij PSV. Na zijn loopbaan doorliep hij bijna de gehele jeugdopleiding van zijn oude club, met enkele tussenpauzes waarin hij assistent-trainer van het Nederlands elftal. Van Nistelrooij werd vervolgens hoofdtrainer van PSV, maar hij maakte zijn eerste seizoen niet af. Door meningsverschillen met de clubleiding besloot hij vlak voor het eind van het seizoen te vertrekken bij de club. Vervolgens werd hij in 2024 door Ten Hag aangesteld als assistent bij United.

Na de degradatie van Leicester City was de kans erg groot dat Van Nistelrooij zou vertrekken. Nu zijn de club en de trainer het eens geworden over de voorwaarden van het vertrek van de Nederlander. Het is nog niet bekend of er clubs interesse hebben om Van Nistelrooij aan te stellen als nieuwe trainer.