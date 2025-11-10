Licia Darnoud was een veelbelovende jeugdinternational van Oranje en speelster van FC Twente en PEC Zwolle totdat het noodlot toesloeg. Ze lijdt aan een posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom, wat ervoor zorgde dat ze moest stoppen met voetbal.

Darnoud speelde met speelsters als Jill Roord, Sherida Spitse, Lineth Beerensteyn, Kerstin Casparij en Lynn Wilms. Ze speelde interlands voor de jeugdelftallen van het Nederlands elftal en kwam uit voor FC Twente en PEC Zwolle. Na een training ging het echter mis. Ze werd duizelig onder de douche en viel flauw. Dit laatste gebeurde ook meermaals tijdens wedstrijden, maar Darnoud wilde niet opgeven. Het zorgde voor veel onzekerheid bij de speelster, die als een van de jongsten juist het fitst moest zijn en zich 'niet wilde laten kennen'.

In eerste instantie werd door de huisarts gezegd dat het een mentale kwestie was. Darnoud werd verwezen naar de psycholoog, maar ook die kon geen oplossing vinden. Ook dit zorgde voor mentale problemen bij de ex-voetbalster. Ze kreeg uiteindelijk pas lange tijd nadat ze voor het eerst flauwviel de diagnose dat ze kampt met posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS). Daar ondervindt Darnoud nog altijd problemen van. Zo moet ze bij het traplopen halverwege stoppen om op adem te komen en is ze na een dag stage lopen kapot als ze thuiskomt.

'Niemand vroeg hoe ik me echt voelde'

In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Darnoud ook dat ze zich niet begrepen voelde op de club. "N iemand heeft me echt gevraagd wat ik voelde. Ze zien mij neergaan en hyperventileren, maar de trainer zei alleen: 'als je dit niet kan volhouden, ben je niet fit genoeg'. Als iemand van die leeftijd zoveel hartklachten heeft, moet daar sowieso goed naar gekeken worden. Ik wist gewoon: dit kon niet tussen mijn oren zitten. Het moest iets anders zijn. "