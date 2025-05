Ook woedende Ajax-speler moet vrezen voor schorsing na enorme vechtpartij op bezoek bij FC Groningen

Het was een groot feest in Eindhoven toen FC Groningen in de laatste minuut de gelijkmaker maakte tegen Ajax. Hierdoor stond PSV plots, dat net had gewonnen, bovenaan. Toen de spelers dat hoorden, renden ze terug het veld op en vierden feest met supporters. Dat vond Rafael van der Vaart niet helemaal passend, maar dat wordt vanuit andere kampen weer tegengesproken.