Opmerkelijk ontslag in Premier League: club die grote prijs won zet trainer op straat

Tottenham Hotspur heeft trainer Ange Postecoglou op straat gezet. In de Premier League werd de club slechts zeventiende. In die zin is het ontslag niet onverwacht. Maar de Australische trainer leidde Tottenham Hotspur mooi wel naar de eindzege in de Europa League.

De 59-jarige Australiër was sinds 2023 verbonden aan de club uit Londen en won dit jaar met de Spurs de Europa League, de eerste grote prijs in zeventien jaar. Maar de slechte resultaten in de Premier League resulteren alsnog in zijn ontslag.

Tottenham kende in de Engelse competitie een moeizaam seizoen waarin de club van verdediger Micky van de Ven als zeventiende, net boven de degradatiestreep, eindigde. Daarom komt er een einde aan de samenwerking met Postecoglou, hoewel hij de Spurs als winnaar van de Europa League een plek in de Champions League voor komend seizoen heeft bezorgd.

"We zijn Ange heel erg dankbaar voor zijn inzet en zijn bijdrage in zijn twee jaar bij de club. Hij zal altijd herinnerd worden als de derde trainer in onze historie die ons een Europese prijs heeft bezorgd na legendarische trainers Bill Nicholson en Keith Burkinshaw."

Volgens het bestuur van Tottenham is het in het belang van de club dat er een verandering plaatsvindt. "Het is cruciaal dat we in staat zijn om op meerdere fronten te strijden en dat een andere aanpak ons de grootste kans daarop geeft in het komende seizoen", meldt de club. "Dit is een van de lastige beslissingen die we moesten maken."

Vlak voor de eindstrijd in de Europa League, tegen het eveneens sukkelende Manchester United, had de trainer een aanvaring met een journalist. Die had in een stuk Postecoglou een 'clown' genoemd. "Ongeacht wat er morgen gebeurt, ik ben geen clown mate en zal dat ook nooit worden", zo las de trainer hem de les.

"Je hebt me echt teleurgesteld dat je zulke terminologie gebruikt om iemand te beschrijven die zich 26 jaar lang, zonder enige gunst van wie dan ook, heeft opgewerkt tot een positie waarin hij een club in een Europese finale leidt. Doordat je suggereert dat ons gebrek aan succes betekent dat ik een clown ben, weet ik niet goed hoe ik die vraag moet beantwoorden."