'Acrobaat' Micky van de Ven blinkt uit in 'slechtste finale' ooit: 'Niemand kon hem passeren'

Het was een foeilelijke finale tussen Tottenham Hotspur en Manchester United in de eindstrijd van de Europa League. Maar daar zal Micky van de Ven maling aan hebben, want hij trok aan het langste eind. De Nederlander blonk uit in wat in Engeland wordt omschreven als 'slechtste finale' ooit.

Van de Ven kende een dramatisch seizoen met meerdere blessures en slechte prestaties in de Premier League. In de finale van de Europa League liet hij echter zijn klasse zien, door bij een 1-0 stand de bal van de doellijn te halen met een halve omhaal. Dat was ook onderwerp van gesprek in de Britse pers.

Micky van de Ven bezorgt Tottenham Hotspur de Europa League met heldenactie tegen Manchester United Micky van de Ven gaat de geschiedenisboeken in met Tottenham Hotspur. Woensdagavond won de Nederlander in een voetbalgevecht - in de letterlijke zin van het woord - van competitiegenoot Manchester United: 1-0. Van de Ven eiste een hoofdrol op.

Cijfers door het dak

The Telegraph geeft Van de Ven een 9 voor zijn optreden in de finale. 'Vicario kwam goed weg door een ongelooflijke acrobatische opruiming waarmee hij de kopgoal van Hoijlund voorkwam. De Nederlander was sinds de overwinning in de halve finale op Bodo/Glimt in een wollen jas gewikkeld, terwijl Postecoglou hem fit hield voor de finale. Die actie was terecht, want niets en niemand kon Van de Ven passeren', schreef het medium.

Independent noemt Van de Ven de Player of the final, oftewel de beste speler van de finale. 'Met een verbluffende redding op de doellijn hield hij Spurs op voorsprong. Daarvoor blokkeerde hij uitstekend een volley van Fernandes en stootte Hojlund heel rustig weg. Fysiek de hele wedstrijd dominant', aldus het medium, dat hem ook een 9 gaf.

Bij The Sun krijgt de Nederlander een 8. Ook daar wordt zijn actie aangehaald: 'Zijn beste moment kwam toen hij in de 68e minuut op schitterende wijze de gelijkmaker van Man United verhinderde'. "Het is een echte, oprechte, vastberaden verdedigingsprestatie van Spurs, en Van de Ven en Romero hebben de hoofdrol gespeeld", stelde ex-Spurs-keeper Paul Robinson bij de BBC.

Pijnlijke actie

De hoofdrolspeler zelf blikte bij Ziggo Sport terug op zijn heldenactie. "Ik viel op mijn rug en dat deed best pijn", zei hij kort na het laatste fluitsignaal op het veld. "Maar dit was het wel waard. Dit is echt ongelooflijk."

