Manchester United ontsnapt aan volgende dieptepunt tijdens buitenlandse tour in Hong Kong

Manchester United verloor in het laatste duel van het seizoen de Europa League finale tegen Tottenham Hotspur. De Engelse club heeft een volgend dieptepunt af weten te wenden tijdens een oefenduel met Hong Kong.

Manchester United is op dit moment op tour door Azië. De selectie van coach Ruben Amorim trok eerst naar Maleisië om daar een oefenwedstrijd te spelen tegen de ASEAN All-Stars. Die wedstrijd werd met 1-0 verloren door de verliezend Europa League-finalist. Online kreeg United al veel kritiek op het verliezen van die wedstrijd. The Mancunians eindigden afgelopen seizoen als vijftiende in de Premier League.

Hong Kong

De tweede oefenwedstrijd van de Aziatische tour speelde de selectie van Manchester United tegen het nationale elftal van Hong Kong. Amorim speelde met een sterke basiself in de wedstrijd tegen de Aziaten. Zo stonden Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, Casemiro en Bruno Fernandes allemaal aan de aftrap. Die topspelers konden echter niet voorkomen dat United met 1-0 achterkwam. Juninho wist namens Hong Kong het openingsdoelpunt van de wedstrijd te maken.

United kreeg genoeg kansen, waaronder een grote mogelijkheid voor Fernandes. De Portugees besloot echter om het publiek wat te genieten te geven en probeerde met een rabona te scoren. Dat lukte niet, waardoor United met een achterstand de rust in ging.

⚡Bruno Fernandes tried a rabona finish but failed and Manchester United couldn't get the equalizer pic.twitter.com/8HIzUJysdk — Haki FC (@thehakifc) May 30, 2025

Opluchting

Uiteindelijk waren het de talenten van United die de wedstrijd omdraaiden. Het zeventienjarige toptalent Chido Obi uit Denemarken kreeg het wel voor elkaar om de defensie van Hong Kong te verslaan. In de vijftigste minuut bracht hij United langszij en in de tachtigste minuut wist hij zijn club ook nog voor een schandelijke vertoning te behoeden. Obi maakte de 2-1, waardoor United op voorsprong kwam. Ayden Heaven deelde vervolgens de genadeklap uit door in blessuretijd de 3-1 te maken.

Tour

De wedstrijd tegen Hong Kong was de laatste van de Aziatische Tour. United zal het in juli eerst tegen Leeds United opnemen in Zweden om vervolgens naar de Verenigde Staten te gaan voor een Tour. Ook daar zal de club enkele oefenwedstrijden spelen alvorens het seizoen start.