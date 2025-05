Nederlands trainer onder de indruk van mentaliteit Micky van de Ven: 'Dat is echt het aller mooiste voorbeeld'

Micky van de Ven was de held bij Tottenham Hotspur woensdagavond na een belangrijke redding op de lijn. Mede door zijn atletische actie won Spurs de Europa League-finale van Manchester United. "Dat is een voorbeeld van: ben je bereid je been te breken om een goal te voorkomen?", oordeelt Robert Maaskant enthousiast.

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant de heldenactie van Van de Ven. "Die was echt prachtig. Dit is een schoolvoorbeeld hoe je je moet gedragen in een topwedstrijd. Je moet je afvragen: Ben je bereid je been te breken om een goal te voorkomen?', begint Maaskant.

Heldendaad Micky van de Ven

"Dit is zo'n moment. Maak je dan die tackle waar je eigenlijk van weet dat het weleens niet zo goed kan aflopen. Of ik ga tegen de paal aan of ik zit in de mangel bij twee, drie spelers. Maar dat je dan toch bereid ben dat te doen. Hij was dat en hij viel natuurlijk wel erg slecht op zijn rug. Maar een geweldige redding."

Maaskant was op het moment van de finale in een pub in Londen, waar uiteraard veel Spurs-fans waren. "Ook United-fans trouwens, want het was niet in de wijk Tottenham. Maar die fans in het wit gingen helemaal uit hun stekker bij de redding van Van de Ven. Bij de goal ook overigens, die erg knullig was."

Maaskant was sowieso niet te spreken over de wedstrijd. "Die wedstrijd was natuurlijk niet zo goed, wat mag je ook verwachten van de nummer 16 en 17 van de Premier League."

'We worden kampioen'

Wel haalde Maaskant weer een oude voorspelling terug, dat al die Nederlanders in Europese finales een erg goede boost kunnen geven aan Oranje richting het WK. "Wederom een speler van het Nederlands elftal die weer een prijs wint. We gaan kampioen worden ergens, ik voel het. We worden kampioen", stelt hij enthousiast. Daarna gaat het enthousiasme met hem aan de haal. "Koeman Junior gaat zelfs nog een transfer maken dadelijk. Hij staat ook volop in het licht. Het gaat allemaal goed komen nu. We gaan helemaal door het lint", grapt hij.

