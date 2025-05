Hele familie van Micky van de Ven duikt op bij feest na Europa League-finale: 'Ik ging helemaal kapot'

Micky van de Ven vierde de Europa League-winst met zijn hele familie op het veld. De Nederlandse verdediger was de grote held in Bilbao door zijn club Tottenham Hotspur te redden tegen Manchester United. Vader Marcel kon zijn trots niet verbergen.

Van de Ven poseerde tijdens de huldiging met zijn hele familie én de beker. Natuurlijk stond vader Marcel er ook op, die is er volgens de voormalig verdediger van FC Volendam 'altijd bij'. Niet gek ook dat Van de Ven senior met zijn zoon voor de camera van Ziggo Sport verscheen. "Ik ging helemaal kapot", zei de vader van de Spurs-speler na afloop op het veld. Als hij een cijfer moest geven aan zijn nervositeit, dan was het een negen.

'Niet normaal, ongekend trots'

"Ik kon niet meer op de tribune. Toen hij die bal van de lijn haalde... Daarna dacht ik dat hij geblesseerd was. Toen ging ik helemaal kapot. Het was slopend", omschreef hij zijn emoties bij het zien van zijn zoon. "Je kijkt naar het hele seizoen, waarin hij ook veel geblesseerd was. Hij wordt dan gespaard om hier te zijn. Dat is best wel een druk. En dan dit doen... Wat moet je zeggen? Niet normaal. Ik ben ongekend trots."

Eerste woorden

Van de Ven zelf spreekt zijn vader altijd als eerste. "Ik ben super blij dat hij erbij is. Dat kon ook niet anders nu. Hij helpt me heel veel. Op mentaal gebied vooral. Op tactisch gebied vind ik dat ik het beter weet", lacht de jonge verdediger. "Hij is overal en die steun voel je op het veld. Ik app en bel de hele dag door met hem." Vader Van de Ven weet dan precies wat hij moet zeggen. "Mijn eerste woorden zijn altijd dat ik trots op hem ben. Wat hij ook doet."

i Micky van de Ven met zijn vader Marcel tijdens het interview met Ziggo Sport. ©Screenshot

Vriendin ook op het veld

Ook Van de Vens vriendin Sterre van Bakel dook op tijdens de huldiging. Zij deelde op haar Instagram een innige knuffel met haar winnaar. Tottenham Hotspur mag dankzij de redding van Van de Ven en het winnen van de Europa League ondanks een dramatisch seizoen in Engeland volgend jaar 'gewoon' de Champions League in. Daar had Van de Ven zelf nog helemaal geen idee van.

i Sterre van Bakel met haar vriend Micky van de Ven na de gewonnen Europa League-finale van Tottenham Hotspur. ©Instagram Sterre van Bakel