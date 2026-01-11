De wedstrijd tussen Telstar en Ajax had zondag om 14.30 uur moeten beginnen, maar dat plan viel door een opmerkelijke reden in het water. Beide ploegen moesten op klaarlichte dag wachten door problemen met de lichtmasten.

Het was de hele week de vraag of de wedstrijden dit weekend in de Eredivisie door het winterse weer überhaupt wel door konden gaan, maar uiteindelijk hoefde enkel NEC - FC Utrecht van afgelopen vrijdag afgelast te worden. Telstar en Ajax liepen zondagmiddag dan ook gewoon het veld op, maar de aftrap liet langer op zich wachten dan gepland.

Problemen met lichtmasten

Scheidsrechter Jeroen Manschot had om 14.30 uur voor de eerste keer moeten fluiten, maar dat gebeurde pas vijf minuten later. De spelers moesten in een ijskoud Velsen wachten tot de problemen met de lichtmasten waren opgelost.

Die stonden namelijk niet aan en dat moest wel gebeuren voordat er afgetrapt kon worden. De zon gaat namelijk al vroeg onder en door het bewolkte weer is het nog eerder donker dan normaal.

Het duurde even voordat de lichtmasten eindelijk volledig aan waren, maar uiteindelijk lukte het iemand om dat na zo'n vijf minuten proberen toch voor elkaar te krijgen. Telstar en Ajax konden daarop alsnog aftrappen.

