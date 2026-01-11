Ajax heeft met een moeizame wedstrijd drie enorm belangrijke punten binnengesleept en is daardoor dichterbij nummer 2 Feyenoord gekomen. Ajax leek met een 3-0 voorsprong en een man meer op weg naar een simpele overwinning bij Telstar, maar in de slotfase werd het alsnog razendspannend.

De Amsterdammers zaten op rozen, maar beleefden een heel moeizame slotfase. Ondanks de belangrijke overwinning zal Ajax wel een raar gevoel overhouden aan de wedstrijd. Aanvoerder Davy Klaassen noemde het dan ook 'een wedstrijd met twee gezichten'. Wel staan de Ajacieden nu nog maar drie punten achter Feyenoord dankzij puntverlies van de Rotterdammers eerder op de dag.

De wedstrijd begon met een kleine vertraging, omdat de lichtmasten niet aangingen. Na vijf minuten wachten in de vrieskou gingen de lichten uiteindelijk aan en kon de wedstrijd beginnen. Ajax, dat het voor het eerst zonder de vertrokken Kenneth Taylor moest doen, bleek echter weinig last te hebben van opstartproblemen.

Ajax vliegt uit de startblokken

De bezoekers maakten na tien minuten al het eerste doelpunt via Oscar Gloukh. De bal werd nog aangeraakt waardoor Koeman jr. kansloos was. Nog geen drie minuten later maakte Mika Godts al de 2-0. Hij rondde koel af na een fraaie pass van Youri Baas. Verder waren er een paar kansen voor Mika Godts, maar keer op keer hield Koeman goed tegen.

Vroeg in de tweede helft werd het nog mooier voor Ajax. Telstar kreeg namelijk rood doordat de VAR ingreep en daarop draaide scheidsrechter Jeroen Manschot een gele kaart om naar een rode kaart voor Cedric Hatenboer. Het was een nare overtreding, maar leek eerder uit onhandigheid voort te komen dan dat het met opzet werd gedaan. Iets later bleek Youri Regeer, degene waar de overtreding op werd begaan, toch niet verder te kunnen spelen en ging hij geblesseerd van het veld af.

Onwaarschijnlijke comeback Telstar

Met tien man gaf Telstar het nog niet op. Sterker nog, de 'Witte Leeuwen' maakten zelfs nog een doelpunt, maar die werd afgekeurd door buitenspel. Ajax maakte via Youri Baas de 3-0 en daarmee leek het duel gespeeld. Niets bleek echter minder waar.

Baas scoorde even later opnieuw, maar deed dat op knullige wijze in eigen goal. Telstar maakte met een man minder zelfs nog een aansluitingstreffer en zette alles op alles voor een onwaarschijnlijke gelijkmaker, maar tot grote teleurstelling van de uitzinnige fans op de tribunes viel die niet meer. Ajax haalde opgelucht adem en staat nu nog maar drie punten achter aartsrivaal Feyenoord in de strijd om het tweede Champions League-ticket.

