Dat Cristiano Ronaldo regelmatig beveiliging bij zich heeft, is inmiddels geen geheim meer. Echter is er nu wel een opvallend verhaal naar buiten gekomen over acties van die beveiliging. Volgens DJ en influencer Viktor Verhulst hanteert de beveiliging een strikt fotobeleid.

Verhulst is een bekende DJ en influencer in België. Hij staat ook bekend om het TV-programma De Verhulstjes, waar hij samen met zijn familie gevolgd wordt voor een real life soap. Viktor Verhulst is de zoon van Gert Verhulst, baas van Studio 100, presentator en voormalig gezicht van het bekende duo Samson en Gert. Viktor was voor zijn werk als DJ in Dubai en kwam daar Ronaldo tegen. Ze zaten in hetzelfde hotel en zo maakte de influencer en DJ iets opvallends mee rond de Portugees, zo vertelt hij in de podcast Vik & Gert.

Omdat Ronaldo en Verhulst in hetzelfde hotel zaten kwam hij de superster regelmatig tegen. Toch vroeg de DJ niet om een foto met de Portugees, maar andere mensen deden dit wel. Dat is waar de beveiliging regelmatig ingreep. Als mensen met Ronaldo of zijn vrouw Georgina Rodriguez op de foto wilden, dan mocht dat van het duo. Echter liep de beveiliging dan achter deze mensen aan om ze vervolgens te sommeren de foto's te verwijderen. Dit zodat anderen er door de foto's op social media niet achter zouden komen in welk hotel de spits verbleef.

Indrukwekkend voorkomen

Verhulst was niet alleen onder de indruk van de acties van de beveiliging, maar ook van Ronaldo zelf. Vooral het voorkomen van de Portugees zorgde bij de DJ voor een licht minderwaardigheidscomplex. "Toen hij in mijn buurt kwam staan in de zee, rolde hij zijn zwembroek wat op. Dan ben ik toch maar weggestapt... omdat ik me gewoon belachelijk voelde. Want zijn lijf is niet normaal, weinig voetballers zijn zo afgetraind." Onlangs deelde Ronaldo nog een foto na een saunasessie die ook bij veel mensen indruk maakte door zijn voorkomen.

Op zijn veertigste is Ronaldo nog altijd actief als voetballer. Hij speelt zijn wedstrijden in de Saudi Pro League voor Al Nassr. Ronaldo staat met zijn ploeg eerste in de competitie en de doelpuntenteller staat op elf goals in twaalf duels. De Portugees hoopt nog altijd de kaap van de 1000 goals te slechten in zijn loopbaan. Op dit moment staat hij op 954.