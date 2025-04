Opmerkelijke actie Luis Suarez in Amerikaanse Champions League gaat de wereld over

We kennen Luis Suarez als een fantastische spits die ook voor de nodige controverses heeft gezorgd. Van schwalbes tot bijten, hij kan het allemaal. En een vos verliest zijn streken niet, want donderdag was het wéér raak.

Suarez nam het op met Inter Miami tegen Los Angeles FC in de tweede kwartfinale van de CONCACAF Champions League. In de heenwedstrijd verloor Inter Miami, met onder andere Lionel Messi, Sergio Busquets en Suarez met 1-0 van LAFC. De oud-Barca spelers namen revanche. Ze versloegen, mede dankzij twee goals van Messi, LAFC met 3-1. Daardoor gaan ze naar de halve finale van de CONCACAF Champions League. De heenwedstrijd is op woensdag 23 april tegen Vancouver.

Opmerkelijk moment

Maar tijdens deze gewonnen wedstrijd was er weer een opmerkelijk moment van Luis Suarez. Toen er een diepe bal werd gespeeld, wilde de Uruguayaanse spits de bal aannemen, maar hij raakte daarbij de bal met zijn hand. Vervolgens claimde hij dat zijn tegenstander hands maakte, terwijl dat niet het geval was. De spits werd boos op de grensrechter en de scheids en claimde een strafschop. Deze kreeg hij uiteraard niet.

Luis Suárez claimt een penalty na hands van... Luis Suárez zelf 😳 — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2025

Herenigd

Suarez is bij Inter Miami herenigd met zijn oude maatjes van zijn tijd bij FC Barcelona. Samen met Messi, Alba en Busquets spelen ze regelmatig sterke potjes. Zo staan ze inmiddels tweede in het Oostelijke deel van de MLS. Deze zomer krijgen ze misschien zelfs een nieuwe kwaliteitsimpuls. Niet een oud-Barca-speler, maar niemand minder dan Kevin de Bruyne komt mogelijk naar Miami.

Vorige week maakte De Bruyne bekend dat hij na bijna tien jaar Manchester City de aankomende zomer gaat verlaten. Dit heeft voor de nodige speculaties gezorgd. Wat zal de volgende club zijn van de Belgische smaakmaker?Volgens Mirror is Inter Miami een serieuze optie. Het Engelse medium meldt dat de club van Messi zelfs al bezig is met een contractvoorstel. De tijd doet het leren of De Bruyne daadwerkelijk teamgenoot zal worden van Messi en Suarez.